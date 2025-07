José Ramón López, asesor fiscal: "Ingresar en la cuenta bancaria de tu hijo un euro cuenta como donación y habría que declararlo a Hacienda"

Abrir una cuenta bancaria a tus hijos suele ser algo de lo más habitual, sin embargo, conviene tener en cuenta a qué te compromete esta acción, sobre todo, cuando se trata de la Agencia Tributaria.

Para despejar las posibles dudas sobre ello, José Ramón López, asesor fiscal, ha publicado un video en su perfil de TikTok donde explica qué conlleva que nuestros hijos tengan una cuenta en el banco.

"¿Te pueden multar si le abres una cuenta bancaria a tu hijo o compartes una cuenta bancaria con él por no informar de ciertos movimientos? Menciona a todo el que tenga hijos por si le han abierto una cuenta bancaria o están pensando en abrírsela porque hay que explicar bien las cosas", indica.

"¿Pueden multarte con 3.000 euros? Pues por poder podrían, te pueden llegar a multar hasta por más, pero es muy difícil que llegue a pasar esto", señala el experto.

"Vamos al kit de la cuestión. ¿Hay que informar de algo a la agencia tributaria cuando yo como padre o como tío o como lo que sea le ingreso 100 euros, por ejemplo, a un niño? Pues no, no hay que informar de absolutamente nada. El que podría llegar a informar a la agencia tributaria es el propio banco que tiene los mecanismos suficientes como para poder informar a la agencia tributaria sobre si ese movimiento le parece a lo mejor sospechoso o cualquier cosa por el estilo", dice López.

"Si llegase a pasar, la agencia tributaria te podría mandar un requerimiento, tú lo contestarías y si los motivos que le das a la agencia tributaria de ese ingreso son válidos, ahí se quedaría la cosa", cuenta.

Declarar incluso un euro

"Pero quedaos con que vosotros no tenéis que informar de nada, de ningún movimiento. Esto lo podrías llegar a hacer en el banco, pero no tú. ¿Por dónde te podrían llegar a pillar? Pues por el hecho de que tú le vayas ingresando dinero, por ejemplo, a tu hijo y que esto se llegue a considerar una donación. Que de hecho es una donación, pero si tú le ingresas, me lo invento, 50 euros cada mes es prácticamente imposible que nunca te digan nada sobre esto", añade.

"Pero sí que es cierto que ley en mano, con que tú le hagas un euro de ingreso en su cuenta bancaria, o realmente si lo haces en efectivo también es una donación, lo que pasa que es mucho más difícil de perseguir, esto ya es una donación y como tal habría que declararla. ¿Qué pasa? Que prácticamente nadie declara este tipo de ingresos que se le puede hacer a su hijo de 50 euros, 100 euros, lo que sea. Y la agencia tributaria tampoco va mandando requerimientos a la gente pidiéndole explicaciones de por qué le has ingresado 100 euros a la cuenta de tu hijo", explica.

"Otra cosa es que le ingreses 2.000, 3.000, 5.000 euros de golpe, que ahí sí que te recomiendo que hagas el impuesto sobre sucesiones y donaciones porque es probable que si no te llegue un requerimiento y realmente te lo hagan pagar. Pero como tal, si es una cuenta bancaria que se le van haciendo ingresos por su cumpleaños, por Navidad o por lo que sea no hay que informar de nada y no habrá ningún problema", concluye el asesor fiscal.