Si llevas gafas de sol a una boda, te equivocas: estos son los errores más comunes que cometemos como invitados

¿Llevas gafas de sol a las bodas? ¿Y vestido largo a los enlaces de día? Si la respuesta es afirmativa, debes saber que te estás equivocando. Sandra Majada, fundadora del blog "Invitada perfecta", con más de medio millón de seguidores en Instagram, y experta en protocolo para invitadas de bodas, así lo advierte. A través de su blog y de las redes sociales, Majada ha compartido con sus seguidores cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando asistimos a un "sí, quiero".

Gafas de sol

El primero y quizá más frecuente es acudir con gafas de sol. "Es sin duda uno de los fallos más graves que una invitada puede cometer, porque suele arruinar por completo el look. Es cierto que, en algunas ocasiones, se pueden incluir como complemento… pero solo si están pensadas como parte del estilismo desde el principio. Aun así, es complicado que no acaben pareciendo un disfraz más que un detalle de moda", asegura. Para añadir: "Así que, queridas mías: esas gafas que usáis para esquiar no combinan con el vestido de princesa que lleváis a la boda. Lo siento, pero alguien tenía que decirlo".

Y si me molesta el sol, ¿entonces qué hago? Muy sencillo: recurrir a las pamelas o los tocados, que además son "infinitamente más estilosos".

Vestidos largos

Segunda regla básica de la invitada perfecta: nunca ir de largo si la boda es de mañana y no somos ni la madrina ni la hermana del novio o de la novia. "No es lo mismo una boda a las 12 del mediodía, con el sol en lo alto y los diseños pidiendo pamelas a gritos, que una boda a las 20:00, donde casi casi se permite el dress code de alfombra roja", comenta.

¿Y si somos la madrina o la hermana de los protagonistas del día y llevo vestido largo? En este caso Sandra Majada advierte que no todos los looks son aptos. Un error frecuente en este sentido son los vestidos con lentejuelas o con demasiados brillos. "Es mucho más acertado optar por diseños bohemios, fluidos y ligeros", aconseja la experta.

Pamelas

Cuarto error: llevar pamela con vestido largo. Nunca. ¿La razón? "La pamela es un complemento exclusivo en bodas de mañana, mientras que el vestido largo está reservado para las bodas de tarde-noche", aclara la "invitada perfecta". Si vas a llevar pamela, debe ser entonces un vestido tipo cóctel, es decir, por debajo de la rodilla o corte midi.

Todos los invitados a la boda de Paty, la hija de Quique Sánchez Flores, con el abogado Javier Millet / .

Tocados

Otro fallo más y frecuente es empeñarse en llevar sí o sí tocado. No siempre funciona. Depende del look. "No por tener un papel relevante en una boda estáis obligadas a llevar tocado para distinguiros. Y, ojo, no todos los vestidos lo permiten. Por lo que os aconsejo, que si queréis llevarlo, lo planteéis en el look desde el inicio y busquéis un diseño acorde para ello", dice.

Reloj de muñeca

Además de gafas, ¿llevas reloj a una boda? Mal hecho. El protocolo lo deja muy claro: no debemos llevar reloj en un atuendo formal y aún así es uno de los fallos más repetidos en celebraciones. En el caso de llevarlo, habría que optar por un complemento tipo joya, que quede lo más integrado posible en el look.

Consejos finales

Como resumen, Sandra Majada da tres consejos: "menos es más siempre; ante la duda, descartar; y buscar el equilibrio". Ya lo sabes, no cometas estos errores este verano.