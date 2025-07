José Ramón López, asesor fiscal: "Mucho cuidado si recibes este mensaje de la AEMET en tu móvil; es una estafa"

"Reenviad este vídeo a vuestros familiares, amigos, personas mayores, etcétera. Y no porque vaya a haber una tormenta, sino porque esto es una estafa". Con esta contundente advertencia empieza José Ramón López, asesor fiscal, a explicar en un video para su perfil de TikTok, en qué consiste este nuevo timo.

"Están aprovechando la dana de Valencia para hacerse pasar por la EMET y están enviando SMS para que te descargues la supuesta aplicación, para que pinches, para que te pidan ciertos datos personales y para que te estafen", explica.

La EMET nunca manda SMS, como mucho, alerta a Protección Civil y es Protección Civil quien hace que salte esa alarma, ese aviso en tu teléfono móvil. Pero la AMET directamente nunca te va a mandar un SMS. Y esto, por desgracia, lo ve tu padre, o tu madre, o tu abuela, o tu abuelo y con lo que ha pasado, con la desgracia que ha pasado en Valencia, lo primero que hacen, seguramente en muchos casos sería cllicar en el enlace, que está claro que lo verás tú", dice López.

"Aquí hay una falta de ortografía, por ejemplo, en prev. Y dirás, va, esto es una estafa, evidentemente, pero no todo el mundo sabe que esto es una estafa. No es tan fácil detectarlo para una persona que no está tan habituada a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Insisto, llega por SMS, que no pique nadie, por favor", avisa el asesor.