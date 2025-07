Ni estafa ni culpables: un español pierde más de 300.000 euros en criptomonedas e inversiones imposibles de rastrear

Las criptomonedas y las nuevas fórmulas de inversión digital con alto grado de opacidad son un mundo difícil de manejar para el común de los mortales. La inversión de ahorros en estos campos dispara el índice de riesgo, máxime cuando se hace ignorando muchos de los secretos de su funcionamiento. Así, si uno decide recurrir a criptomonedas como el bitcoin, debe hacerlo con conocimiento de causa o, en su defecto, asesorado por expertos en la materia, asesores o brokers de confianza.

Como suele ocurrir en campos de inversión que sufren un gran "boom", como ocurrió con las criptomonedas, se multiplican las estafas y quienes se quieren aprovechar del río revuelto haciéndose pasar por expertos que asesoran al inversor. Y las circunstancias y condiciones de estos mercados opacos, poco regularizados y que se escapan a las legislaciones de los países, dificultan mucho las posibilidades de recuperar dinero o encontrar culpables si uno cree que ha sido víctima de un delito o una estafa.

Un mercado arriesgado

Ya ha habido numerosos casos de gente que ha perdido miles de euros, cuando no centenares de miles, en criptomonedas. Quienes han dilapidado fortunas y caído en la más absoluta ruina ante la volatilidad de estos mercados. Pero también ha habido grandes casos de éxito y enriquecimiento, que han generado el efecto llamada que derivó en un boom en las criptomonedas.

Un ciudadano español fue, precisamente, víctima de los riesgos que entraña depositar altas sumas de dinero en este tipo de inversiones. Perdió unos 300.000 euros, y su denuncia ante la Justicia ha caído en saco roto ante la gran dificultad de encontrar posibles culpables y probar un delito de estafa. Su caso es terrible.

La Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso de apelación interpuesto por este inversor, que denunció haber sido víctima de una estafa masiva relacionada con inversiones en criptomonedas. El demandante aseguró haber perdido cerca de 300.000 euros, repartidos entre inversiones iniciales, aportaciones a fondos ficticios y transferencias a cuentas vinculadas a plataformas como Bitstamp y Coinbase.

Agencia ATLAS

La historia de una ruina

Todo comenzó, según el relato del demandante, en septiembre de 2020, cuando invirtió 250 euros en la web "24NEWSTRADE", que inversores ponen en duda al señalarlos como brokers poco o nada confiables. Días después, fue convencido de que podría obtener grandes beneficios si aumentaba su participación. Primero transfirió 100.000 euros a través de la empresa Electrocoin —en dos pagos de 60.000 y 40.000 euros—, asegurados supuestamente por una póliza inexistente de AXA.

Más adelante, le solicitaron otros 400.000 euros, de los cuales transfirió 200.000 antes de recibir el aviso de que no recibiría beneficios por no haber alcanzado la cantidad completa. Le instaron entonces a mover el dinero a un monedero de bitcoin, aumentando las exigencias económicas para supuestamente recuperar lo ya invertido.

Dinero imposible de rastrear

Las transferencias se dirigieron a cuentas en bancos de Eslovenia, Estonia y España. La investigación permitió identificar algunos titulares, pero el juzgado concluyó que no se pudo acreditar si esos beneficiarios fueron autores o incluso víctimas de la estafa. Algunas cuentas, como la de la empresa Bitcoinforme SL, estaban vinculadas a plataformas como CB Payments LTD, filial de Coinbase, lo que dificultó rastrear el destino final del dinero.

El juzgado de instrucción acordó el sobreseimiento del caso, y, recientemente, la Audiencia Provincial de Murcia lo confirmó. Argumenta que no se han podido establecer ni los elementos del delito de estafa ni la autoría de los hechos, y recuerda que el plazo legal para realizar nuevas diligencias ya ha expirado.

Pese a que el inversor español en la ruina insistió en que "no se han agotado todas las posibilidades de investigación", el tribunal consideró que su recurso era vago, no proponía diligencias concretas, y por tanto no justificaba reabrir el caso. El resultado es catastrófico para su situación económica: cerca de 300.000 euros perdidos en una trampa de inversiones digitales sin culpables identificados y con la causa cerrada provisionalmente. Un ejemplo de lo catastrófico que puede ser invertir en ciertos mercados digitales sin el asesoramiento o el conocimiento debido.