José Ramón López, asesor fiscal: "Cuidado cuando envíes un documento en PDF, podrías dejar al descubierto tu información más personal"

A diario, compartimos archivos en formato PDF, ya sea por correo electrónico, a través de WhatsApp... y a pesar de que en muchas ocasiones nos preocupamos de omitir ciertos datos personales que solo nos correponden a nosotros, toda precaución es poca y por mucho que nos cubramos las espaldas, siempre podemos dejar al descubierto cierta información que no conviene compartir.

Sobre esto advierte José Ramón López, asesor fiscal, en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok.

"No hagáis esto nunca. Al enviar una imagen en la que queráis tapar ciertos datos personales tuyos, váis a ver, muchas veces mandamos documentos de lo que sea y a quien sean tapando ciertos datos personales, porque no tienen por qué saberse, con buen criterio. Pero fijaos lo que pasa", señala el experto.

"Esto es un PDF de una factura, por ejemplo, de mi empresa, donde yo estoy tapando ciertos datos, perfecto, pero los he tapado en el propio PDF y he vuelto a enviar este PDF, solo que con esto tapado. Pues fijaos, puedo copiar igualmente el texto que hay tapado, porque sigue siendo un PDF y me detecta las palabras", cuenta.

"Esto que está tapado exactamente igual, se puede copiar y pegar perfectamente. Si tenéis que mandar cualquier documento tapando ciertos datos, aunque el documento original esté en PDF, después de taparlo, guardarlo en imagen, en JPG o en PNG, si no me equivoco, con alguna versión de PDF de pago se puede tapar el dato y no poder copiar y pegar, pero si no es de pago, no", asegura López.

"Y aunque seguramente a la persona que se has enviado no vaya a hacer nada, con estos datos no habrá ninguna mala fe probablemente, ni nada por el estilo, cuantos menos datos personales tuyos estén circulando por cualquier sitio, mucho mejor. Ya hemos visto los cientos de estafas que se producen por datos personales que se facilitan. Así que al enviarlo, que sea en una imagen, no en un PDF", insiste el asesor.