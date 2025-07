Ya es oficial: pierdes tu pensión si tomas esta común decisión sobre la familia

Perder un ingreso con el que se contaba, máxime si se trata de una economía doméstica ya muy ajustada de por sí, es un golpe muy duro para cualquier persona. Las prestaciones públicas están pensadas, en principio, para ayudar a los españoles y españolas que viven situaciones más precarias, para complementar sus exiguos ingresos o, directamente, servirles de principal sustento de vida. Y las pensiones son uno de los recursos más habituales en estos casos.

Pero a menudo no se tienen en cuenta, o se olvidan, los requisitos y obligaciones que llevan aparejadas esas prestaciones. Para controlar su abono por parte de las administraciones públicas se establecen una serie de reglas que se deben -o deberían- cumplir a rajatabla, y que las propias administraciones se encargan de vigilar.

Una de estas prestaciones es la pensión en favor de familiares, esa que va destinada a ayudar económicamente a una persona que convivía con un familiar que ha fallecido, del cual dependía. Se trata de una prestación que pretende servir de salvavidas a esos familiares que se quedan huérfanos de sustento y dinero cuando muere la persona que les proporcionaba ingresos para costearse la vida.

Sin embargo, se trata de una prestación que, como otras, tiene una serie de requisitos que se deben cumplir a rajatabla. Y el Tribunal Supremo acaba de zanjar una discusión sentando jurisprudencia sobre uno de los asuntos más controvertidos: la justificación de que, al menos, en los últimos dos años se convivió con el familiar fallecido del que se dependía económicamente.

La sentencia del Supremo

En una reciente sentencia, del pasado 15 de julio, el Tribunal Supremo ha resuelto una relevante controversia jurídica sobre el acceso a la pensión en favor de familiares cuando el causante, antes de fallecer, residía en un centro geriátrico. La resolución, dictada por la Sala de lo Social, responde a un recurso de casación para unificación de doctrina presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que buscaba revocar una sentencia favorable a una hija solicitante de la prestación.

El caso gira en torno a esta mujer litigante, quien reclamaba una pensión tras la muerte de su padre, ocurrida en enero de 2019. La Seguridad Social le denegó la prestación por considerar que no se cumplía uno de los requisitos clave: la convivencia con el causante al menos durante los dos años previos al fallecimiento. El argumento de la Administración se basaba en que su padre estuvo ingresado en una residencia desde noviembre de 2016, lo que a su entender rompía la convivencia efectiva.

El caso fue dando giros de guion por diferentes tribunales. La primera instancia desestimó la demanda de la mujer, dando la razón a la Seguridad Social, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esta decisión y estimó el recurso, reconociendo el derecho de la actora a la pensión por fallecimiento de familiar. Dicho tribunal consideró que el empadronamiento conjunto y la avanzada edad del padre (87 años) justificaban que el ingreso en la residencia no interrumpiera el vínculo de convivencia exigido por la ley.

Giro en los acontecimientos

Frente a esta interpretación más flexible, el Instituto Nacional de la Seguridad Social argumentó que existía jurisprudencia contradictoria, citando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2018. En ese caso, otra hija también solicitó la misma prestación tras el ingreso de su padre en un centro de mayores, y el tribunal madrileño consideró que dicho ingreso suponía una interrupción de la convivencia, al faltar una cohabitación física efectiva.

Finalmente, y tras la petición de resolución del conflicto de doctrina judicial por parte de al Administración, el Supremo ha dado la razón a la Seguridad Social. Aunque reconoce que la ley permite cierto margen de interpretación del concepto de convivencia —incluso con criterios flexibles y humanizadores cuando hay razones laborales o médicas de por medio—, en este caso no se acreditó que la hija que reclamaba la prestación pública hubiera mantenido una relación continua, directa o frecuente con su padre mientras este estuvo en la residencia. Según el Alto Tribunal, no basta con el empadronamiento si no se acredita una interacción activa durante ese periodo.

Una anciana en un geriátrico. / EL PERIÓDICO

Las implicaciones de la sentencia

De esta forma, el Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña y confirma la decisión inicial del juzgado de Barcelona que denegaba la pensión. El tribunal resalta que no se han aportado pruebas suficientes de cuidados o contactos habituales entre la hija y el padre durante su estancia en la residencia geriátrica, lo que impide aplicar una interpretación extensiva del requisito de convivencia.

Con esta resolución, el Supremo establece un criterio claro: el ingreso prolongado en una residencia rompe el requisito de convivencia salvo que se demuestre una relación cercana y mantenida con el causante. Este fallo sienta jurisprudencia y afecta de forma directa a futuras solicitudes de pensiones de este tipo en situaciones similares.

De esta forma, y según ha dictaminado el Supremo, una decisión tan habitual con familiares mayores, como es su ingreso en residencias geriátricas cuando los parientes no pueden hacerse cargo de su situación, implica de forma general, si se prolonga en el tiempo, la pérdida efectiva del derecho a cobro de la pensión en favor de familiares. Solo una excepción que debe estar muy justificada puede evitar esta situación, tal y como ha sentado jurisprudencia el Alto Tribunal.