La Seguridad Social lo logra: así te pueden quitar este complemento de tu pensión

Son numerosos los frentes judiciales que afronta cada año el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ante reclamaciones de pensionistas o solicitantes de pensiones y prestaciones públicas. Es normal, al final se trata de una gran entidad que atiende millones de peticiones y reclamaciones.

Y en algunos casos las batallas judiciales pueden alcanzar hasta las instancias finales, llegando al Tribunal Supremo. En ocasiones sucede que es la propia Seguridad Social la que reclama al Alto Tribunal que dirima y resuelva sobre una materia controvertida en la que ha habido sentencias dispares en diferentes tribunales de diversas comunidades autónomas. Es entonces cuando el Supremo toma una decisión y fija jurisprudencia sobre el dudoso asunto en litigio. Sienta así una doctrina judicial que debe guiar los fallos judiciales sucesivos que versen sobre ese mismo conflicto o similares.

Es lo que ha sucedido con el debate establecido en torno a un complemento de la pensión que cobran muchos españoles. Tras la existencia de sentencias dispares en torno a la forma de su cálculo, el Tribunal Supremo ha adoptado una postura acorde a lo que reclamaba la Seguridad Social, que supone de facto la pérdida de ese complemento para algunos pensionistas.

El complemento de maternidad de las pensiones

El complemento de maternidad en una pensión en España, al que se refiere la doctrina fijada ahora por el Supremo, es una cantidad adicional que se añade a las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente o viudedad) para compensar la aportación demográfica de las personas que han tenido hijos. Inicialmente, estaba destinado solo a mujeres con dos o más hijos, pero tras sucesivas reformas y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también pueden solicitarlo los hombres en igualdad de condiciones. Su finalidad es reconocer el impacto que la maternidad o paternidad ha tenido en sus carreras laborales y pensiones futuras.

El Tribunal de la UE determinó que los hombres pueden cobrar este complemento por maternidad / LNE

El litigio por el complemento

Es precisamente la reclamación de un hombre contra la Seguridad Social la que motivó el litigio que ha terminado con el Tribunal Supremo sentando jurisprudencia. Los jueces han aclarado una cuestión que llevaba tiempo generando interpretaciones dispares en los tribunales sobre cómo debe calcularse el complemento por maternidad en las pensiones de jubilación. Esta sentencia, dictada este mes de julio, fija doctrina sobre si este complemento debe aplicarse sobre la base reguladora de la pensión o sobre la cuantía legal máxima permitida. Y lo que decide tiene importantes implicaciones.

El caso lo protagoniza un reclamante murciano, un jubilado al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció su pensión, pero denegó el complemento por maternidad, alegando que ya lo percibía su esposa. Aunque el Juzgado de lo Social número 8 de Murcia le dio la razón a la Seguridad Social, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó esa decisión, reconociéndole el derecho a cobrar el complemento, y además fijando la cuantía mensual en 156,34 €, al calcularla sobre su base reguladora, superior al tope legal de las pensiones públicas.

La disputa llega al Supremo

La disputa llegó entonces al Supremo mediante recurso de la Seguridad Social, que advirtió de la existencia de sentencias contradictorias en distintos tribunales autonómicos. En particular, se alegó como referencia una sentencia de Canarias que, en un caso muy similar, estableció que el complemento debía calcularse sobre la cuantía máxima de la pensión, y no sobre una base reguladora superior.

En su análisis, el Tribunal Supremo recuerda que el artículo 60.1 de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción previa al Real Decreto-ley 3/2021, menciona expresamente que el complemento se aplica sobre la “cuantía inicial” de la pensión. Y dicha expresión está definida por otra ley, que establece los límites máximos que pueden alcanzar las pensiones contributivas, sin mencionar en ningún momento la base reguladora como parámetro de cálculo.

Por tanto, y tras subrayar que el legislador ha sido claro en vincular el complemento de maternidad al importe inicial de la pensión limitado por ley, el Supremo estima el recurso de la Seguridad Social. El fallo sustituye la cuantía de 156,34 euros fijada por el Tribunal Superior de Murcia por una inferior de 137,52 euros, que corresponde al cálculo sobre el tope legal máximo aplicable en el año 2021.

Lo que supone el fallo judicial

Este pronunciamiento no afecta al derecho del reclamante murciano a percibir el complemento, que se mantiene firme, pero sí limita su importe, con lo que el Tribunal Supremo marca una pauta clara: el beneficio por maternidad no puede servir para superar los límites establecidos en las pensiones contributivas. El complemento, en definitiva, se aplica sobre lo que efectivamente se puede cobrar, no sobre lo que se habría cobrado sin límites.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo unifica doctrina y establece una pauta vinculante para futuros litigios similares, evitando interpretaciones divergentes en los tribunales inferiores. A partir de ahora, todos los complementos por maternidad reconocidos conforme al régimen legal anterior a 2021 deberán calcularse exclusivamente sobre la cuantía legal máxima de la pensión, no sobre bases reguladoras superiores.

De este modo, los pensionistas que se vean afectados por estos casos pueden verse privados total o parcialmente de su complemento de maternidad, si con este exceden las cuantías legales máximas de la pensión.