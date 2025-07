Todo lo que debes saber sobre el modelo 145 de Hacienda, el documento que estás obligado a presentar a tu empresa si quieres evitar esta sanción

"Este es el documento que todos los trabajadores, por ley, todos, tienen que entregar a su empresa. Es el modelo 145 que para el que le suena chino es esto. Es el documento donde el trabajador le indica a su empresa su situación personal y familiar", cuenta José Ramón López, asesor fiscal.

"Si está casado, si tiene hijos, por ejemplo... Para que en función de eso y de los ingresos que percibes, que eso lo sabe la empresa... te puede aplicar una retención de IRPF correcta. Y como dice la ley, es obligación del contribuyente comunicarlo", subraya el experto.

"Muchas veces las propias empresas ya te facilitan este modelo, lo rellenas y se lo entregas. Pero si no lo hacen, es tu obligación hacerlo. Pagar este modelo y rellenarlo tan sencillo como poder en Google, Modelo 145 y el primer enlace", indica.

"Y esta comunicación de datos se tendrá que hacer por lo menos cada vez que entres a trabajar a un nuevo trabajo o cada vez que cambia tu situación personal y familiar. Y es bastante habitual que las empresas lo faciliten cada principio de año, aunque no es su obligación", aclara López.

"¿Qué puede pasarte si no comunicas tus datos y la empresa te aplica un IRPF estándar? Que si detecta el fallo, quien detectará el fallo y te podría llegar a sancionar es Hacienda. Si ve que tú no has facilitado el modelo 145 a la empresa, van a ir a sancionarte a ti", cuenta el asesor.

"Porque como hemos dicho, es obligación del trabajador. Otra cosa es que lo hayas entregado y que la empresa te aplique un IRPF erróneo", cuenta.