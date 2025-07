Si estás trabajando, este es el ingreso extra al que puedes optar: estas son las condiciones que debes cumplir

"No es ninguna tontería, revisa si optas el ingreso mínimo vital. Da igual que estés o no trabajando, se puede pedir igualmente". Esta es la recomendación de José Ramón López, asesor fiscal, que, a través de un video compartido en su perfil de TikTok ha dado a conocer las condiciones que hay que reunir para optar al IMV, el ingreso mínimo vital y del que pueden beneficiarse no solo personas en situación de desempleo, también si estás trabajando puedes optar a ello. Y es precisamente este dato algo que muchos desconocen.

"Vamos a ir a Google y vamos a poner ingreso mínimo vital. Vamos a ir a este primer enlace. Nos va a llevar a esta página que hace meses era diferente, ahora tendremos que darle a iniciar solicitud", cuenta el experto.

"Aunque ponga iniciar solicitud, inicialmente hace una simulación. Te hará una serie de preguntas, tendrás que dedicarle 4 o 5 minutos y al final te va a decir si optas al ingreso mínimo vital y qué cantidad es a la que optas", señala.

"Porque en función de tu situación, cargas familiares por ejemplo, etcétera, será una cantidad u otra. Y al final te va a decir si optas al complemento a la infancia si tienes hijos de 0 a 18 años, en función de la edad, será una cantidad u otra", indica.

"Si quisieras pedirlo, tienes que darle a siguiente y seguir los pasos. Como digo, no es ninguna tontería, aquí vemos los importes, así que no está de más revisarlo", subraya López.