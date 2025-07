José Elías Navarro, empresario: "Ser autónomo es lo más cercano a la esclavitud en el siglo XXI"

El empresario José Elías Navarro suele utilizar su perfil en la red social X (extinta Twitter) para dar consejos sobre cómo prosperar económicamente, pero en esta ocasión ha hecho una defensa de los empresarios españoles: "Ser autónomo es lo más cercano a la esclavitud en el siglo XXI".

Y es que, como comenta, "tiene muchas obligaciones y muy pocos derechos. Un autónomo es un tío que trabaja prácticamente gratis, no cobra y se preocupa de todos los demás". Se pregunta el empresario: "¿Conoces a algún autónomo que se ponga malo? ¿Conoces a algún autónomo que pueda darse de baja por paternidad 40 días cuando tiene un hijo?" Respondiéndose que "no conozco a ninguno. Porque saben que si paran, no cobran. Porque saben que si no están ahí, su negocio se para. Porque saben que tienen facturas que pagar y empleados de los que hacerse cargo".

Además, "la probabilidad de darte una hostia si eres emprendedor es del 98 por ciento. Pero nadie habla de eso cuando te venden la moto del emprendimiento. No quiero vender aquí motos de que la gente se haga empresaria para no sufrir. La realidad es que los autónomos son la casta más denigrada de este país. Y paradójicamente, son los que sostienen el tejido empresarial español".

En su opinión, "merecen más respeto y mejores condiciones. No me cansaré de repetirlo".

José Elías Navarro, empresario de 48 años, lidera un holding formado por nada menos que 180 empresas. A través de su canal de YouTube, ha compartido su trayectoria personal y profesional, marcada por un punto de inflexión en 2009, cuando apenas contaba con 3.000 euros en su cuenta bancaria. Con esa modesta suma como punto de partida, fundó una empresa en el sector energético que, con el tiempo, ha crecido hasta alcanzar una facturación anual de 2.800 millones de euros. Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos emprendedores que buscan abrirse camino desde cero.

Experto en mercado inmobiliario

Más allá del ámbito energético, José Elías también se ha consolidado como una voz autorizada en el análisis del mercado inmobiliario español. Su participación en espacios como el pódcast B3tter ha dejado claro su profundo conocimiento sobre las dinámicas de compraventa y alquiler de vivienda en España, un tema que domina con solvencia y visión estratégica.