¿Desaparecerá el dinero en efectivo con la entrada del euro digital? El Banco de España te lo aclara

A lo largo de los últimos meses, el Banco de España ha tenido que salir al paso de varias polémicas sobre el uso del efectivo y la llegada del Euro Digital. En esta ocasión, dentro del podcast "Cien por ciento", perteneciente a la institución, aclaran que no, que no va a desaparecer el efectivo tal y como lo conocemos.

“El propósito es actualizar el acceso al dinero, dando a la gente la opción de que utilice el que quiera. No hay intención de acabar con el efectivo”, señala José Manuel Marqués Sevillano, director del Departamento de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, que está trabajando con su equipo para crear la divisa en formato digital.

A través del podcast, Marqués Sevillano aclara todas las dudas sobre el euro digital y también derriba mitos.

¿Por qué se implantará el euro digital?

"Por dos motivos. Uno, porque genera confianza. Y otro, por darles el acceso a los ciudadanos a un bien público de forma sencilla. El dinero efectivo cubría prácticamente todas las situaciones posibles de hacer pagos hace 15, 20 años. Conforme el mundo se digitaliza, hay más espacios, como el comercio electrónico y los pagos entre móviles, en donde ya no se puede utilizar esa alternativa del dinero del banco central. Y por eso lo que planteamos es actualizar el dinero de banca central al mundo digital, para que esos dos papeles que estaba cumpliendo, de confianza y de servicio de bien público alternativo, este disponible para todos los ciudadanos tanto en el mundo digital y físico", afirma el director de Innovación del Banco de España.

Si pagas con tarjeta, no estás pagando con dinero del Banco Central

"Cuando pagas con tarjeta o haces una transferencia, estás pagando con dinero de banca privada. Este dinero es seguro. Son entidades que están supervisadas. Cuando tú vas a un cajero a sacar dinero lo que estás haciendo es sacar dinero de banca privada por dinero de Banco Central. Esa posibilidad de hacer ese cambio, lo hagamos mucho o poco, es parte esencial de la confianza en el sistema. Yo sé que en cualquier momento puedo cambiar ese medio de pago por dinero del Banco Central. Y en un entorno geopolítico, no quieres que la infraestructura, que las cañerías, que algo tan esencial en tu economía, dependa de un proveedor externo. Yo no querría que la instalación de la red eléctrica de mi casa estuviera en la casa del vecino. Me puedo llevar muy bien, pero en cualquier momento me puede cortar la luz", aclara.

¿Cómo funcionaría el euro digital?

"El Banco Central se ocuparía de la emisión y de la puesta en circulación del euro digital, que se distribuiría a través de entidades supervisadas, que proporcionaría un monedero. Ese monedero estaría junto a monederos de banca privada y con ese instrumento digital, que puedes llevar en el móvil, podrías hacer los pagos de forma digital. Estando conectados y no conectados. Cuando no estés conectado, tendrás una recarga del saldo de euros digitales y harás pagos con ese saldo".

¿Podrías pagar en cualquier país europeo?

"El proyecto busca hacer unas leyes que sean iguales en todos los países de la Unión Europea, con lo cual yo podría hacer pagos con mi monedero de mi banco español en cualquier país europeo. En España hay bizum y en otros países hay otras modalidades de pago, pero están buscando cómo reconectarse. En el caso del euro digital buscamos unas normas comunes. Al igual que pasa con el efectivo".

La privacidad

"No controlaremos la privacidad de los usuarios. A la hora de liquidar, solo se tendrá un identificador encriptado y no habrá nada de información personal. De esta manera, el Banco Central no podrá identificar quién hay detrás de esa transacción", garantiza el experto.

¿Desaparecerá el efectivo?

José Manuel Marqués Sevillano responde a uno de los principales mitos: "El propósito es actualizar el acceso al dinero de banca central, sea físico o digital, y dar a la gente la opción de que elija el que quiera en todos los entornos. No es una nuestra intención acabar con el dinero en efectivo. La intención es darle al ciudadano las opciones para que pueda utilizar el dinero de banca central, y que se mantenga la confianza y un bien público accesible a los ciudadanos a un coste gratuito. En ningún momento buscamos que desaparezca el dinero en efectivo. De hecho, en la legislación del euro digital, se está trabajando para que existan unas mismas características para usar el efectivo en toda la zona euro. Se quiere garantizar y preservar el acceso al efectivo para todos los ciudadanos que lo demande".