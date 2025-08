¿Es peor el pescado congelado que el fresco? Esta es la realidad de lo que ocurre

¿El pescado congelado es peor que el fresco? Hay mucha gente que así lo cree, pero la verdad es bien distinta, tal y como defiende el empresario José Elías Navarro, señalando su modelo de negocio.

Cuenta el empresario que En España, "lo congelado significa de baja calidad, pero te venden pescado fresco que lleva seis días muerto". Elías Navaro señala que "muchos tenéis grabado a fuego que congelado es sinónimo de sobras, o de comida de baja calidad. La culpa es cultural. Viene de la posguerra, cuando se congelaban las sobras. Y claro, si congelas sobras, tienes sobras congeladas".

Sin embargo, "eso no es lo que ocurre hoy en día". Para ello pone como ejemplo un barco pescando bacalao en Islandia. "Tiene dos opciones, la primera, pescar el bacalao, procesarlo y ultracongelarlo en el mismo barco, en su punto máximo de frescura. Esta es la calidad superior, la que yo como empresario pago más cara". La segunda opción es "pescar el bacalao, meterlo en una caja con hielo y que se pase seis días en un camión hasta llegar a tu pescadería. ¿Cuál de los dos es realmente más fresco? Yo mismo he ido a Islandia a ver cómo se pesca el pescado que se vende en mis supermercados La Sirena, y te puedo decir que la ultracongelación es la mejor garantía de que estás comiendo algo en su punto óptimo".

José Elías Navarro, empresario conocido por compartir reflexiones sobre éxito financiero en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter), ha decidido en esta ocasión alzar la voz en defensa del colectivo de autónomos en España. En una de sus publicaciones más comentadas, afirmó con contundencia: “Ser autónomo es lo más parecido a la esclavitud en el siglo XXI”.

Según explica, los trabajadores por cuenta propia afrontan una carga desproporcionada de obligaciones y responsabilidades, mientras que sus derechos son escasos. “Un autónomo es alguien que trabaja casi gratis, no cobra y se preocupa por todos los demás”, afirma. Y lanza varias preguntas retóricas que resumen su crítica: “¿Conoces a algún autónomo que se permita estar enfermo? ¿O que se coja 40 días de baja por paternidad al tener un hijo?”. Su respuesta es rotunda: “Yo no conozco a ninguno. Porque si paran, no cobran. Porque si no están, el negocio se detiene. Tienen facturas que pagar y empleados a los que responder”.

Elías también subraya la alta probabilidad de fracaso al emprender: “El 98 % de los emprendedores se estrellan, pero eso no te lo dicen cuando te intentan vender la idea del emprendimiento como una salida ideal”. Y remata con una crítica al discurso fácil sobre hacerse empresario: “No vengo a vender motos. La realidad es que los autónomos son la clase más maltratada de este país. Y, curiosamente, son ellos quienes sostienen gran parte del tejido empresarial español”.

Para concluir, el empresario insiste en la necesidad de valorar y proteger más a este colectivo: “Merecen más respeto y condiciones más dignas. Y no me cansaré de decirlo”.