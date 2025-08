Logran evitar (casi por completo) el impuesto de Sucesiones: no pagarán 263.843 euros

La Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un giro al litigio fiscal que enfrentaba a una heredera con la Agencia Tributaria de Cataluña al estimar su recurso de casación y anular la sentencia del Tribuna Superior de Justicia catalán que le retiraba la reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aplicada sobre once locales comerciales en El Masnou (Barcelona). Ha logrado así librarse casi por completo del impuesto.

El pleito nace tras la muerte de una empresaria en 2008. Sus cuatro hijos mantuvieron la comunidad de bienes que explotaba los inmuebles y conservaron como trabajadora a tiempo completo a una de las hermanas, contratada por la madre en 2003, cuando todavía no era comunera. La inspección catalana entendió que, al convertirse en copartícipe, ya no existía "trabajo por cuenta ajena" y giró una liquidación de 263.843 € por incumplir el requisito de "persona empleada con contrato laboral y jornada completa".

La lucha judicial por el impuesto de Sucesiones

En vía administrativa la contribuyente ganó dos veces: primero ante el Tribunal Económico‑Administrativo Regional (2018) y luego ante el TEAC (2021). Sin embargo, la Generalitat recurrió y el TSJ de Cataluña le dio la razón en 2023, declarando que ni siquiera había actividad económica real y revocando el beneficio fiscal. Contra ese fallo se alzó la heredera ante el Supremo.

El Alto Tribunal reprende al tribunal catalán por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva al introducir de oficio la cuestión de la inexistencia de actividad económica "sin audiencia de las partes", algo que exige activar previamente la "tesis" del artículo 33 LJCA.

En el núcleo de la controversia, la Sala fija doctrina y subraya que "no debe rechazarse —siempre— el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes y uno de sus comuneros", de modo que puede cumplirse el requisito del artículo 27.2 LIRPF cuando quede acreditada la ajenidad, la retribución y la dependencia funcional, aun tratándose de un copropietario.

La interpretación judicial

La magistrada ponente, Sandra M. González de Lara, invoca además su propia jurisprudencia y la Recomendación 94/1069/CE para recordar que la reducción del 95 % persigue "favorecer la sucesión y continuidad de las empresas familiares". Por ello —añade la sentencia—, ha de prevalecer una "interpretación finalista" frente a visiones "formalistas" que pongan en peligro la pervivencia del negocio familiar.

Consecuentemente, el Supremo anula la liquidación autonómica, restablece la resolución del TEAC y confirma el derecho de los herederos a conservar la ventaja fiscal, si bien reparte las costas de instancia y exime de costas en casación al apreciar la complejidad jurídica del asunto.

Más allá del caso concreto, la sentencia establece un doble mensaje a la Administración tributaria y a los juzgados: primero, que la presencia de un comunero en nómina no invalida per se la reducción; segundo, que los órganos judiciales deben respetar el marco procesal fijado por las partes, so pena de lesionar garantías básicas.

La nueva doctrina refuerza así la seguridad jurídica de las empresas familiares que gestionan inmuebles mediante comunidades de bienes, al clarificar cuándo se entiende satisfecho el requisito laboral y evitar interpretaciones que —según el tribunal— "atentarían contra el espíritu y finalidad de la norma".