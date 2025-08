Nunca guardes las llaves de casa en la guantera del coche: es una advertencia de la Guardia Civil

Bajar las persinas de casa, tener el buzón a rebosar de cartas, esconder la llave debajo de una maceta, publicar en redes sociales dónde estamos... Son todos ellos errores que cometemos con frecuencia cuando nos vamos de vacaciones y sobre los que pone el foco la Guardia Civil.

La última alerta que ha lanzado el Instituto Armado tiene que ver con guardar las llaves de nuestra vivienda en la guantera del coche. Si lo haces, advierte un agente a través de un vídeo en las redes sociales, "estás poniendo en peligro tu vivienda e incluso a tu familia".

Familiares en casa

¿Por qué? La Guardia Civil lo explica: "Si sufres un robo en el interior de tu vehículo, cogen estas llaves y logran averiguar tu dirección. Pueden acceder a ella fácilmente y sustraer los objetos de valor". Y es algo que lamentablemente está pasando. Pero puede darse una situación aún peor: que entren en tu casa y que se encuentren en ella a tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo...

"Normalmente las viviendas están vacías, pero se han dado casos que los ladrones encontrándose en el interior a familiares que no se han ido de vacaciones. Por ello, recuerda: no dejes las llaves en interior del coche y, si lo hace, no lo hagas en lugares visibles", advierte. Lo mejor es llevarse con uno mismo las llaves y demás objetos de valor.

Alerta máxima de la Policía Nacional con las persianas para evitar que entren okupas / .

Persianas bajadas

Hay otro error muy frecuente que cometemos y que incita a los cacos a actuar: dejar las persianas completamente bajadas. "Es un signo evidente de abandono del domicilio", advierte el Instituto Armado. Y esa también puede ser una vía de entrada para los okupas.

"Ten cabeza y si te vas a ausentar por una temporada de tu casa pide a algún amigo o vecino que de vez en cuando encienda luces, suba y baje persianas...", recomienda.

Fotos de las vacaciones en las redes sociales

Hay más consejos, como la de evitar publicar en tiempo real en las redes sociales. Así estamos mandando un claro mensaje a los ladrones: no estoy en casa. "Cuando vuelvas de tus vacaciones, podrás aprovechar para compartir tus experiencias", recuerda un agente de la Guardia Civil.

"Aprovecha para revisar tus configuraciones de seguridad y cuando etiquetes a tus amigos, asegúrate de que están de acuerdo en que publiques su ubicación. Sé cuidadoso con quien dejas acceder a tus perfiles de redes sociales. Recuerda que los ladrones pueden aprovechar tus publicaciones para entrar en tu casa", añade.