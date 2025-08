Un conocido empresario cuenta la realidad de los negocios: "Vender en Amazon no te hará multimillonario"

En los negocios no es oro todo lo que parece. Eso lo sabe muy bien un conocido empresario, que cuenta la realidad de los negocios: "Vender en Amazon no te hará multimillonario".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes para aconsejar a otras personas, como en esta publicación de la red social X (extinta Twitter) donde cuenta: "Olvídate. Vender por Amazon no te hará multimillonario. Pero esta bien que los jóvenes prueben con modelos de negocios así".

Y es que, como comenta, "veo a muchos chavales montando negocios online, FBA y cosas así, con el único objetivo de forrarse. Y creo que ese es un enfoque equivocado. Son modelos perfectos para experimentar y ganar algo de dinerete. Para entender cómo funciona la mente de la gente que impulsa a comprar. Para aprender lo que va bien y lo que va mal".

Sin embargo, considera que "difícilmente te van a hacer multimillonario por mucho que te lo quieran vender así. Yo mismo animo a mis hijos a que experimenten con estas cosas. Quiero que se equivoquen y que vean lo bueno y lo malo de los negocios a pequeña escala. Ese aprendizaje es el que les permitirá bregar en el futuro cuando quieran montar un modelo de negocio más grande y escalable".

Como explica, "puede que este tipo de modelos de negocios no te hagan rico, pero si eres joven y estás empezando, te puede convertir en alguien que entiende de negocios. Y eso, a la larga, vale mucho más".

El empresario José Elías Navarro, conocido por compartir consejos sobre crecimiento económico en su perfil de la red social X (antes Twitter), ha publicado recientemente un mensaje en defensa del colectivo de empresarios y trabajadores autónomos en España. En sus palabras, “ser autónomo es lo más parecido a la esclavitud en pleno siglo XXI”.

Elías denuncia que los autónomos cargan con muchas obligaciones y, sin embargo, disfrutan de muy pocos derechos. “Un autónomo es una persona que trabaja prácticamente gratis, no cobra y se preocupa por todos los demás”, afirma. A modo de reflexión, lanza varias preguntas: “¿Conoces a algún autónomo que se ponga enfermo? ¿Conoces a alguno que se tome 40 días de baja por paternidad tras tener un hijo?” Y se responde a sí mismo: “Yo no conozco a ninguno. Porque saben que si se detienen, no ingresan. Porque si no están, su negocio se paraliza. Tienen facturas que pagar y empleados a los que responder”.

El empresario también critica la narrativa idealizada del emprendimiento. “La probabilidad de fracasar siendo emprendedor es del 98%. Pero nadie menciona esto cuando te venden la historia bonita de emprender”, señala. Rechaza alimentar falsas expectativas: “No quiero fomentar la idea de que hacerse empresario evita el sufrimiento. La realidad es que los autónomos son la clase más despreciada de este país. Y, paradójicamente, son quienes sostienen el tejido empresarial español”.

Postura

Concluye reiterando su postura: “Los autónomos merecen más respeto y mejores condiciones. No me cansaré de decirlo”.