¿Fin a la prohibición de entrar a un parque de atracciones con comida de fuera? Esto es lo que debes saber tras la denuncia de Facua

"Lo de los parques de atracciones y que no te dejen entrar comida y bebida de fuera es de locos. Pero a lo mejor se les acaba el chollo. Facua hace una denuncia a Portaventura, Warner, Terra Mítica, etc. Precisamente por prohibir entrar comida y bebida de fuera, que esto es totalmente abusivo". Así de tajante se muestra José Ramón Prado, asesor fiscal, sobre la denuncia que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción ha interpuesto recientemente por esta cuestionable práctica muy habitual en este tipo de recintos.

"Es decir, que en un parque de atracciones no te dejen entrar comida y bebida de fuera va en contra de la ley de consumidores y usuarios porque tú cuando pagas una entrada para entrar al parque de atracciones es precisamente para disfrutar de las atracciones de ese parque que es su actividad principal, por tanto, como la restauración no es su actividad principal sino que es una actividad complementaria no te pueden prohibir entrar comida y bebida de fuera", asegura López.

"Es que esto de prohibirte entrar comida y bebida de fuera es como, yo qué sé, imagínate que tú te vas a un restaurante, que evidentemente ahí sí que no puedes entrar comida y bebida, pero cuando entras te dicen, no, el móvil lo tienes que dejar fuera porque si quieres ver algo en YouTube, tienes que verlo solo con nuestra tele. ¿A qué es impensable?", plantea.

"Pues con los parques de atracciones, igual, perfecto que dentro de los parques hayan restaurantes y puedas comprar comida y demás. Pero la comida que tú traes y bebida de fuera no te la pueden prohibir entrar. Algunos parques han dicho que son por razones de higiene y seguridad. La típica excusa, vaya. Así que vamos a ver hasta dónde llega esta denuncia", cuenta López.

"Sinceramente, ojalá que les caiga un buen puro, porque llevan muchos años haciendo estas prácticas abusivas, así que espero que les caiga una buena. Y sobre todo que llegue el día que te dejen entrar comida y bebida de fuera sin problemas", concluye.