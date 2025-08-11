Un conocido empresario comparte su receta para el éxito: "Me parece imperdonable"

Tener éxito en la empresa no es un trabajo sencillo. Pero hay un conocido empresario que ha compartido su receta para triunfar en los negocios: "Me parece imperdonable".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien aprovecha sus redes sociales para difundir su experiencia en los negocios. Así, en una publicación que ha hecho en su perfil de la red social X (extinta Twitter), habla sobre tomar decisiones, señalando que "lo que más me cabrea de un empleado no es que tome una mala decisión. Es que no tome ninguna".

El empresario cuenta que "tengo una frase colgada por todas las paredes de mis oficinas: 'BLV - Búscate La Vida', es la misma que da nombre a mi podcast y, sobre todo, mi principal filosofía de gestión empresarial".

Y es que "nunca me verás enfadado con alguien por tomar una mala decisión. Puedo entender perfectamente que alguien meta la pata tomando decisiones. De hecho, lo prefiero antes que la no decisión. Eso sí que me parece imperdonable".

Elías Navarro explica que, "cuando contrato, es para que me solucionen problemas, no para que me los traigan a mí. Si lo tengo que hacer yo, esa persona no me sirve. Si algo tengo claro es que para que un equipo funcione hay que dar autonomía y confianza. Por eso en mis empresas nadie me pregunta continuamente qué hacer o cómo hacerlo".

El empresario José Elías Navarro ha salido en defensa del colectivo de empresarios y autónomos en España, afirmando con contundencia que “ser autónomo es lo más parecido a la esclavitud en pleno siglo XXI”.

Según explica, quienes trabajan por cuenta propia enfrentan numerosas obligaciones pero cuentan con muy pocos derechos. “Un autónomo prácticamente trabaja sin cobrar, siempre preocupado por los demás antes que por sí mismo”, señala. Y lanza varias preguntas retóricas para ilustrar su punto: “¿Has visto alguna vez a un autónomo darse de baja por enfermedad? ¿Conoces a alguno que pueda tomarse 40 días de baja por paternidad al tener un hijo?” Su respuesta es clara: “Yo no conozco a ninguno. Porque saben que si paran, dejan de ingresar. Si no están al pie del cañón, el negocio se detiene. Y aún así, las facturas llegan y los empleados siguen dependiendo de ellos”.

Navarro también denuncia la alta tasa de fracaso entre quienes emprenden: “Emprender tiene un 98% de posibilidades de acabar mal. Pero eso nunca lo cuentan cuando te intentan vender el sueño del emprendimiento”. Asegura que no quiere promover una visión romántica del empresario: “No estoy aquí para vender la idea de que montar un negocio es un camino fácil. La realidad es que los autónomos son el grupo más maltratado de nuestro país, y sin embargo, son ellos quienes sostienen gran parte del tejido empresarial español”.

Reconocimiento

Para finalizar, insiste en que este colectivo merece mayor reconocimiento: “Los autónomos necesitan más respeto y mejores condiciones. No me cansaré de decirlo”.