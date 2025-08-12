Alerta por la estafa de la falsa multa, esto es lo que tienes que hacer si te la encuentras

Los estafadores se las saben todas y, de vez en cuando, crean una nueva estafa, como la de la fasa multa, esto es lo que tienes que hacer si te la encuentras.

Tal y como avisa Xavi Abat, más conocido como el abogado de Tik Tok, algunos conductores se están encontrando en sus coches con una supuesta multa en la que aparece un código QR para abonarla. Ten cuidado, porque en la multa aparecerán los logotipos de la DGT o del Ministerio de Interior, con la intención de hacerla más creíble.

Pero no debes escanear el código QR que aparece, ya que podrían robarte tus datos o instalarte un virus en tu móvil. Esta táctica se llama QRhising y ya se está haciendo en otros formatos, con lo que ten mucho cuidado a la hora de escanear un código QR con tu móvil.

♬ Galaxy Groove - Yarin Primak @xavi_abat 🚨 NUEVA ESTAFA EN ESPAÑA 🚗 ¿Te han dejado una multa en el parabrisas con un QR para pagarla? ¡Cuidado! No es una sanción, es una trampa. Escaneas el código y… ¡te roban los datos! Phishing 2.0: ahora se llama QRishing. Parece oficial, pero es más falso que un billete de 3€. La DGT NUNCA deja multas con QR en el coche. ¿Lo detectas? ✔️ Web rara, sin candado, presión para pagar YA. No caigas, hazle foto y consulta fuentes oficiales. Comparte esto con tus amigos, que la están liando fuerte. 📲 ¿Te ha pasado? Cuéntamelo en comentarios. Y sígueme para estar protegido… con derecho y con flow. #elabogadodetiktok

Xavi Abat, conocido en TikTok como “el abogado de TikTok”, ha puesto en alerta a los usuarios sobre una práctica ilegal que algunos bancos llevan a cabo al contratar hipotecas, y anima a los clientes a exigir que se respeten sus derechos.

El problema radica en los seguros de vida vinculados a las hipotecas, que según Abat, son completamente ilegales. Además, en ciertos casos, los bancos solicitan el pago de una prima única al inicio, lo que agrava aún más la ilegalidad.

Ante esta situación, Xavi Abat recomienda que todos los afectados reclamen estos cobros a sus entidades bancarias.

Testimonio

Como prueba, el abogado comparte el testimonio de una clienta que acudió al banco, mencionó su nombre y logró que le devolvieran todo el dinero pagado por el seguro, además de que cancelaran el contrato.