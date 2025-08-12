Alerta por la estafa de la falsa multa, esto es lo que tienes que hacer si te la encuentras
Ten mucho cuidado porque podrías quedarte sin tu dinero
Los estafadores se las saben todas y, de vez en cuando, crean una nueva estafa, como la de la fasa multa, esto es lo que tienes que hacer si te la encuentras.
Tal y como avisa Xavi Abat, más conocido como el abogado de Tik Tok, algunos conductores se están encontrando en sus coches con una supuesta multa en la que aparece un código QR para abonarla. Ten cuidado, porque en la multa aparecerán los logotipos de la DGT o del Ministerio de Interior, con la intención de hacerla más creíble.
Pero no debes escanear el código QR que aparece, ya que podrían robarte tus datos o instalarte un virus en tu móvil. Esta táctica se llama QRhising y ya se está haciendo en otros formatos, con lo que ten mucho cuidado a la hora de escanear un código QR con tu móvil.
Xavi Abat, conocido en TikTok como “el abogado de TikTok”, ha puesto en alerta a los usuarios sobre una práctica ilegal que algunos bancos llevan a cabo al contratar hipotecas, y anima a los clientes a exigir que se respeten sus derechos.
El problema radica en los seguros de vida vinculados a las hipotecas, que según Abat, son completamente ilegales. Además, en ciertos casos, los bancos solicitan el pago de una prima única al inicio, lo que agrava aún más la ilegalidad.
Ante esta situación, Xavi Abat recomienda que todos los afectados reclamen estos cobros a sus entidades bancarias.
Testimonio
Como prueba, el abogado comparte el testimonio de una clienta que acudió al banco, mencionó su nombre y logró que le devolvieran todo el dinero pagado por el seguro, además de que cancelaran el contrato.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava