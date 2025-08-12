Estos son los trabajos con los que de momento la IA no puede acabar y que muy pocos quieren

La llegada de la IA dejará obsoletos un buen número de trabajos. Sin embargo, hay algunos trabajos con los que, de momento, la IA no puede acabar y que muy pocos quieren hacer.

Lo cuenta el empresario José Elías Navarro, quien aprovecha sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. Asegura que "la IA se va a cargar el 80% del trabajo de oficina, la inteligencia artificial en un futuro muy próximo hará desaparecer la mayoría de los trabajos administrativos".

Y cuando eso ocurra, "los puestos técnicos y manuales serán los más buscados. Y, sin embargo, a muy poca gente le atraen profesiones como electricista, fontanero o carpintero… los futuros perfiles premium". Eso sí, el empresario asegura que "no sé cuánto tardará la IA en cargarse los puestos administrativos, pero sí sé que nadie va a llamar a ChatGPT para rplantarte la lechuga que te comes o cambiar un enchufe".

Así que en su opinión, "volvamos a valorar los oficios antes de que sea demasiado tarde. Porque la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero por el momento no va a solucionarte una fuga de agua".

Alcanzar el éxito en el mundo empresarial no es tarea fácil. Sin embargo, el empresario José Elías Navarro ha compartido públicamente cuál es, según él, uno de los principios clave para triunfar en los negocios: la capacidad de tomar decisiones. “Lo que realmente no tolero”, asegura, “es la inacción”.

A través de sus redes sociales, Elías Navarro —muy activo en la plataforma X (antes conocida como Twitter)— suele divulgar consejos y reflexiones basadas en su experiencia como empresario. En una de sus publicaciones recientes, expresó con claridad: “Lo que más me cabrea de un empleado no es que tome una mala decisión. Es que no tome ninguna”.

En sus oficinas, tiene una frase que resume su filosofía de gestión: “BLV - Búscate La Vida”. Este lema, que también da nombre a su podcast, representa su enfoque directo y resolutivo: valora a quienes se atreven a actuar, incluso si cometen errores.

“Nunca me verás molesto porque alguien se equivoque al decidir. Prefiero mil veces eso a que alguien no decida nada. La falta de iniciativa, para mí, es lo verdaderamente imperdonable”, subraya.

Problemas

El empresario destaca además que busca personas capaces de resolver por sí mismas: “Cuando contrato a alguien, es para que solucione problemas, no para que me los devuelva. Si tengo que intervenir constantemente, esa persona no encaja en mi equipo”. Por eso, insiste en que la autonomía y la confianza son pilares fundamentales en sus empresas: “Aquí, nadie me está preguntando a cada rato qué hacer. Tienen libertad para actuar y responsabilidad sobre sus decisiones”.