Vuelven los chollos a Lidl: el pequeño electrodoméstico que encontrarás casi a la mitad de su precio
Una oferta que no puedes dejar escapar
Los supermercados de origen alemán Lidl están de remate final de sus rebajas con absolutos chollos, como un pequeño electrodoméstico que podrás encontrar casi a la mitad de su precio.
Se trata de una tostadura con doble ranura de 980 watios de potencia. Cuenta seis niveles de tostado regulables y control de tostado electrónico para unos resultados perfectos.
Entre sus características está que tiene frontal de acero inoxidable de alta calidad, rejilla abatible integrada para calentar croissants y panecillos, centrado de tostadas variable para un tostado homogéneo, función de descongelación para descongelar y tostar simultáneamente, función de mantenimiento en caliente sin seguir tostando, función de parada para detener el proceso de tostado, función autoelevadora para sacar con seguridad las rebanadas de pan más pequeñas y función antibloqueo: se apaga automáticamente si el pan se queda atascado.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, porque esta tostadora tiene un precio de venta recomendado de 22,99 euros. Sin embargo, en Lidl te lo venden con una rebaja del 39 por ciento, casi la mitad de su precio, con lo que se queda en 13,99 euros.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava