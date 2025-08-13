Un conocido empresario revela la fórmula para montar un negocio sin dinero: "El dinero más eficiente es el que no es tuyo"

¿Quieres montar un negocio pero no tienes dinero? No te preocupes, porque un conocido empresario ha revelado la fórmula para montar un negocio sin dinero: "El dinero más eficiente es el que no es tuyo".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. Y es en una de estas últimas publicaciones en la red social X (extinta Twitter) donde cuenta que no hay excusas, "se puede montar una empresa sin dinero".

Según el empresario, "la clave está en saber a quién pedírselo. Y no, no hablo de bancos, ni de rondas de inversión, ni de sablear a tu familia". Y es que "el que tiene que poner la pasta es el cliente. Y el que te tiene que financiar, tu proveedor".

Para ponerlo más sencillo, Elías Navarro pone un ejemplo. "Vas a un proveedor y le compras 100 bolis, pero negocias pagarle dentro de 30 días. En ese momento, el proveedor te está prestando su material a interés cero. Al día siguiente, vendes todos los bolis y los cobras al momento. Resultado: ya tienes el dinero en tu bolsillo antes de tener que pagar la factura. Acabas de crear un negocio con el dinero de otros".

Eso sí, el empresario destaca que este ejemplo "es una simplificación y este chicle no se puede estirar hasta el infinito. Pero el concepto es el que es". Y es que "ahora está muy de moda levantar rondas para cualquier cosa, pero a veces se nos olvida lo básico. El dinero más eficiente es el que no es tuyo. Así que deja de pensar en cómo conseguir un préstamo y empieza a pensar en cómo hacer que tus clientes y proveedores financien tu crecimiento".

Tener éxito en el mundo empresarial no es tarea fácil. Sin embargo, el empresario José Elías Navarro ha compartido públicamente cuál es, en su opinión, una de las claves fundamentales para triunfar en los negocios. Y lo hace con una afirmación contundente: "Lo que me resulta verdaderamente imperdonable es la inacción."

Activo en redes sociales, Elías utiliza plataformas como X (antes Twitter) para compartir su visión sobre la gestión y el liderazgo. En una de sus publicaciones recientes, explicó que lo que más le molesta de un empleado no es que tome una decisión equivocada, sino que no tome ninguna. "Prefiero que alguien se equivoque intentando resolver un problema a que no haga nada. La parálisis, para mí, es inaceptable."

En sus oficinas, tiene repartida una frase que resume su filosofía de trabajo: "BLV - Búscate La Vida", lema que también da nombre a su podcast. Esta idea es el eje de su estilo de liderazgo, basado en la autonomía y la iniciativa.

Según Elías Navarro, cuando incorpora a alguien a su equipo lo hace con una finalidad clara: que esa persona aporte soluciones. "No contrato para que me traigan problemas, sino para que los resuelvan. Si tengo que hacerlo yo, entonces no necesito a esa persona", afirma con rotundidad.

Libertad

Para él, un equipo solo puede funcionar si se le otorga libertad para actuar. "En mis empresas, nadie me pregunta a cada paso qué debe hacer. Confío en que tomen decisiones por sí mismos, porque solo así se construye un equipo eficaz y autónomo."