Nuevo chollo en Lidl, el pequeño electrodoméstico que te saldrá "casi gratis"

Los supermercados de origen alemán Lidl están rematando sus rebajas con auténticos chollos. Este es el caso de un pequeño electrodoméstico que te saldrá "casi gratis".

Estamos hablando de la freidora de aire de 1,5 litros y 1.000 watios que tiene una rejilla para mejorar la circulación del aire.

Freidora de aire. / Lidl

Entre sus características está que tiene regulación continua de la temperatura desde 80 °C hasta 200 °C, temporizador de 30 minutos con función de apagado automático, cestillo antiadherente extraíble, rejilla para mejorar la circulación del aire, resistencia de acero inoxidable, cestillo con mango de tacto frío, protección contra sobrecalentamiento, indicador luminoso de estado operativo y apoyo seguro gracias a los pies antideslizantes.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, porque te puede salir "casi gratis". Y es que esta freidora de aire ya tenía un muy buen precio de venta recomendado al público, 34,99 euros. Sin embargo, en Lidl te la ofrecen con un descuento del 42 por ciento, con lo que se queda a 19.99 euros,