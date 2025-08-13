¿Puedes conducir en bikini?: Ojo que te puedes ganar una multa de hasta 300 euros

Estamos en verano y nuestra forma de vestir es distinta pero, ¿puedes conducir en bikini? Pues ten cuidado, porque te puedes ganar una multa de hasta 300 euros.

Lo cuenta Xavi Abat, más conocido como el abogado de Tik Tok, quien ha hecho un vídeo señalando que " en España no hay ninguna ley estatal que prohíba expresamente conducir en bañador o caminar en bikini por la calle. Pero… y aquí viene el 'pero' legal: eso no significa que puedas hacerlo sin consecuencias".

En el caso del coche, "el Reglamento General de Circulación no te obliga a ir vestido de cierta forma, pero sí dice que tienes que conducir con libertad de movimientos y control total del vehículo. ¿Qué significa esto? Que si vas en bikini, sin camiseta o en chanclas y el agente considera que eso dificulta tu conducción, te puede cascar una multa de hasta 200€". Y esto "no es por enseñar carne… es por seguridad vial".

Además, "si te bajas del coche y decides irte paseando por el centro del pueblo en bañador o directamente sin camiseta, puede que te caiga otra. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas municipales, y muchas de ellas prohíben ir semidesnudo fuera de las zonas de playa". Aquí señala el abogado ejemplos como el de Barcelona o Palma de Mallorca, "donde te pueden multar con hasta 300€ si vas en bañador por zonas del centro. Lo mismo en sitios como Málaga, Benidorm o San Sebastián. En estas ciudades solo está permitido ir en ropa de baño en el paseo marítimo o zonas cercanas a la playa".

Los estafadores siempre buscan nuevas formas de engañar, y recientemente ha surgido un fraude conocido como la “falsa multa”. Si te encuentras con este tipo de aviso, esto es lo que debes saber.

Xavi Abat, conocido como el abogado de TikTok, alerta sobre una estafa que afecta a conductores: les dejan en sus coches una supuesta multa que incluye un código QR para realizar el pago. Para hacerla parecer auténtica, estos documentos suelen llevar los logotipos oficiales de la DGT o del Ministerio del Interior.

Código

Sin embargo, es fundamental no escanear ese código QR, ya que podría usarse para robar tus datos personales o infectar tu teléfono con malware. Esta técnica, llamada QRhishing, ya se está empleando en distintos contextos, por lo que siempre debes extremar las precauciones antes de escanear cualquier código QR desconocido con tu móvil.