Un conocido empresario ofrece su receta del éxito: "Fracasar"

¿Cuál es la receta del éxito? En realidad no existe un manual para ello, pero un conocido empresario ha compartido con sus seguidores un consejo excepcional: "Fracasar".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien asegura en una publicación que ha realizado en su perfil de la red social X (extinta Twitter) que "no conozco a ningún niño que se rinda aprendiendo a caminar. Pero sí a mucha gente que no emprende por miedo a fracasar".

Siguiendo con el ejemplo del niño, el empresario señala que "un niño se da un golpe, se hace un chichón y lo vuelve a intentar. Una y otra vez. Y nadie le dice que pare. El niño no se pregunta si debe seguir. Simplemente sigue, es algo natural". Y es que para Elías Navarro, "el problema es que vivimos en una sociedad que nos vende la perfección. Queremos un manual de instrucciones para emprender, para no caernos nunca. Pero ese manual no existe".

Sigue el empresario señalando que "es como si te dijeran: 'te voy a enseñar a respirar. No se puede. O respiras o te mueres. Emprender es algo igual de natural. Es el instinto que un día nos hizo salir de la cueva para ir a cazar y buscar una vida mejor".

Finaliza Elías Navarro señalando que "me parece ridículo pensar en no volver a intentarlo. Así que deja de ver el fracaso como el fin del mundo. Si lo intentas y 'fracasas'… aprendes y mejoras. Si no lo intentas aún queriendo… has fracasado de verdad".

¿Quieres emprender pero no cuentas con capital? No te preocupes, porque un reconocido empresario ha compartido su fórmula para iniciar un negocio sin dinero propio: “El dinero más eficiente es el que no es tuyo”.

José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para difundir su filosofía empresarial, asegura en una reciente publicación en X (antes Twitter) que montar una empresa sin dinero es posible y que no existen excusas para no hacerlo.

Según Navarro, la clave está en saber de quién conseguir el dinero, y no se refiere a bancos, inversores ni a recurrir a la familia. Su idea es clara: el cliente debe ser quien aporte el dinero, y el proveedor, quien te financie.

Para ilustrarlo, pone un ejemplo sencillo: compras 100 bolígrafos a un proveedor y acuerdas pagar en 30 días. Así, el proveedor te está prestando el material sin intereses. Al día siguiente, vendes todos los bolígrafos y recibes el dinero al instante. De esta manera, tienes el efectivo en mano antes de pagar la factura, creando un negocio con el dinero de otros.

Ejemplo

Eso sí, Navarro puntualiza que este ejemplo es una simplificación y que no puede aplicarse indefinidamente, pero el concepto es fundamental. Mientras muchos están enfocados en conseguir rondas de financiación, él recuerda que lo esencial es entender que el capital más rentable es el que no es tuyo. Por eso, en lugar de buscar préstamos, es mejor enfocarse en que clientes y proveedores sean quienes impulsen tu crecimiento.