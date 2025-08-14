Un conocido empresario ofrece su receta del éxito: "Fracasar"
No existe un manual para ello
¿Cuál es la receta del éxito? En realidad no existe un manual para ello, pero un conocido empresario ha compartido con sus seguidores un consejo excepcional: "Fracasar".
Estamos hablando de José Elías Navarro, quien asegura en una publicación que ha realizado en su perfil de la red social X (extinta Twitter) que "no conozco a ningún niño que se rinda aprendiendo a caminar. Pero sí a mucha gente que no emprende por miedo a fracasar".
Siguiendo con el ejemplo del niño, el empresario señala que "un niño se da un golpe, se hace un chichón y lo vuelve a intentar. Una y otra vez. Y nadie le dice que pare. El niño no se pregunta si debe seguir. Simplemente sigue, es algo natural". Y es que para Elías Navarro, "el problema es que vivimos en una sociedad que nos vende la perfección. Queremos un manual de instrucciones para emprender, para no caernos nunca. Pero ese manual no existe".
Sigue el empresario señalando que "es como si te dijeran: 'te voy a enseñar a respirar. No se puede. O respiras o te mueres. Emprender es algo igual de natural. Es el instinto que un día nos hizo salir de la cueva para ir a cazar y buscar una vida mejor".
Finaliza Elías Navarro señalando que "me parece ridículo pensar en no volver a intentarlo. Así que deja de ver el fracaso como el fin del mundo. Si lo intentas y 'fracasas'… aprendes y mejoras. Si no lo intentas aún queriendo… has fracasado de verdad".
¿Quieres emprender pero no cuentas con capital? No te preocupes, porque un reconocido empresario ha compartido su fórmula para iniciar un negocio sin dinero propio: “El dinero más eficiente es el que no es tuyo”.
José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para difundir su filosofía empresarial, asegura en una reciente publicación en X (antes Twitter) que montar una empresa sin dinero es posible y que no existen excusas para no hacerlo.
Según Navarro, la clave está en saber de quién conseguir el dinero, y no se refiere a bancos, inversores ni a recurrir a la familia. Su idea es clara: el cliente debe ser quien aporte el dinero, y el proveedor, quien te financie.
Para ilustrarlo, pone un ejemplo sencillo: compras 100 bolígrafos a un proveedor y acuerdas pagar en 30 días. Así, el proveedor te está prestando el material sin intereses. Al día siguiente, vendes todos los bolígrafos y recibes el dinero al instante. De esta manera, tienes el efectivo en mano antes de pagar la factura, creando un negocio con el dinero de otros.
Ejemplo
Eso sí, Navarro puntualiza que este ejemplo es una simplificación y que no puede aplicarse indefinidamente, pero el concepto es fundamental. Mientras muchos están enfocados en conseguir rondas de financiación, él recuerda que lo esencial es entender que el capital más rentable es el que no es tuyo. Por eso, en lugar de buscar préstamos, es mejor enfocarse en que clientes y proveedores sean quienes impulsen tu crecimiento.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro