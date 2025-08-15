Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico más viral con un precio de escándalo
Se trata del remate de las rebajas de verano
En Lidl, los supermercados de origen alemán, están rematando las rebajas de verano con unos precios de escándalo. Y es que te puedes hacer con el pequeño electrodoméstivo más viral.
Se trata de la batidora de brazo de 350 watios en colores pastel, toda una tendencia dentro de la cocina que se ha viralizado y que ahora puede ser tuya por muy poco dinero.
Entre sus características está su pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras, una cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable de alta calidad, un mango ergonómico para un uso cómodo y seguro; y un pie batidor fácil de encajar y desmontar.
Además, está disponible en colores rosa, menta y gris.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con esta batidora por un precio de escándalo. Y es que su precio de venta recomendado es de 9,99 euros pero en Lidl no vas a pagar ese precio porque tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se te queda en solo 7,99 euros.
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana