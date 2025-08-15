Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico más viral con un precio de escándalo

En Lidl, los supermercados de origen alemán, están rematando las rebajas de verano con unos precios de escándalo. Y es que te puedes hacer con el pequeño electrodoméstivo más viral.

Se trata de la batidora de brazo de 350 watios en colores pastel, toda una tendencia dentro de la cocina que se ha viralizado y que ahora puede ser tuya por muy poco dinero.

Batidora. / Lidl

Entre sus características está su pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras, una cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable de alta calidad, un mango ergonómico para un uso cómodo y seguro; y un pie batidor fácil de encajar y desmontar.

Además, está disponible en colores rosa, menta y gris.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con esta batidora por un precio de escándalo. Y es que su precio de venta recomendado es de 9,99 euros pero en Lidl no vas a pagar ese precio porque tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se te queda en solo 7,99 euros.