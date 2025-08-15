Corre a Lidl, el indispensable utensilio de cocina que está casi a la mitad de su precio

Menuda la que se está liando en los supermercados de origen alemán Lidl con su remate final de las rebajas. Y es que deberías correr al Lidl, porque tienen el indispensable utensilio de cocina casi a la mitad de su precio.

Se trata de una sartén de aluminio fundido de 24 centímetros que es apta para todo tipo de cocinas. Además, es duradera y resistente tanto a los arañazos como al desgaste.

Sartén. / Lidl

Entre sus características está el ILAG® Ultimate HL: Nueva generación de revestimientos con un innovador sistema de varias capas compuesto por una base reforzada con cerámica y una exclusiva matriz polimérica en la cubierta que proporcionan una antiadherencia mejorada y sobresaliente, además, tiene una distribución uniforme y rápida del calor para favorecer un consumo energético eficiente.

Esta sartén es apta para el horno hasta una temperatura de 160 °C y tiene un mango de tacto suave.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, que ya de por sí es barato. Sin embargo, en Lidl te la ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se te queda en 8,99 euros, todo un chollo.