Un conocido empresario monta su propio "Got Talent" para inventores: "Queremos dar un empuje de verdad a la gente con ideas que merecen la pena"

¿Tienes una idea que estás convencido que puede hacerte millonario? Pues estás de enhorabuena, porque hay un conocido empresario que ha decido montar su propio "Got Talent" para inventores: "Queremos dar un empuje de verdad a la gente con ideas que merecen la pena".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien cuenta en su perfil de la red social X (extinta Twitter) que "he montado mi propio Got Talent para inventores. Y la idea ganadora se convertirá en un negocio real".

Tal y como explica, "siempre he pensado que hay mucho talento por ahí, pero también muchas ideas que suenan bastante bien y que, en realidad, no son viables. Así que hemos creado 'El Laboratorio de Jose' para identificarlas". Esta iniciativa tiene una dinámica simple, "un inventor viene y nos cuenta su proyecto. Si al jurado le convence, nos quedamos de frente y el proyecto suma puntos. Pero si la idea no se sostiene, no tiene mercado o simplemente no la vemos… Pulsamos el botón rojo y la silla se da la vuelta y se acabó. Cuanto antes se den cuentan que esa idea no sirve, mejor. Porque como siempre digo, una idea que no es viable es solo un sueño. Y aquí venimos a crear empresas no a soñar".

La idea ganadora, como explica, "no se lleva solo una palmadita en la espalda. El equipo de Stimulo (que son los cracks que han diseñado todo este tinglado) se encarga de convertir la idea ganadora en un producto real. Sin coste para el inventor".

¿Tienes ganas de emprender pero el dinero se interpone en tu camino? No te preocupes, porque un empresario reconocido ha compartido una estrategia para iniciar un negocio sin necesidad de contar con capital propio: “El dinero más eficiente es el que no es tuyo”.

Se trata de José Elías Navarro, quien a través de sus redes sociales difunde su visión sobre el mundo empresarial. En una reciente publicación en X (antes Twitter), Elías sostiene que la falta de dinero no debería ser un obstáculo: “Se puede montar una empresa sin un euro en el bolsillo”, afirma.

Según su enfoque, la clave está en saber a quién recurrir, y no, no se refiere a bancos, inversores ni familiares. Su idea es mucho más directa: que los clientes y los proveedores sean quienes financien el arranque de tu proyecto.

Para explicarlo mejor, pone un ejemplo práctico: "Imagínate que compras 100 bolígrafos a un proveedor y acuerdas pagarlos en 30 días. Ese proveedor, en la práctica, te está financiando sin cobrarte intereses. Al día siguiente vendes todos los bolígrafos y cobras al instante. Ya tienes dinero en mano antes de tener que pagar la factura. Acabas de poner en marcha un negocio sin invertir tu propio dinero".

Eso sí, Elías aclara que este modelo es una simplificación y que no se puede aplicar indefinidamente. Pero insiste en que el concepto es poderoso. En su opinión, mientras muchos emprendedores se enfocan en levantar rondas de inversión, olvidan lo esencial: usar recursos ajenos de forma inteligente.

Consejo

Su consejo final: “Deja de preocuparte por conseguir préstamos y empieza a pensar en cómo lograr que tus clientes y proveedores financien tu crecimiento”.