Corre que se acaba, Lidl vende un indispensable utensilio de cocina a precio super reducido

Si no corres te quedas sin él. Y es que el supermercado de origen alemán Lidl vende un utensilio de cocina indispensable a un precio super redudico.

Estamos hablando de una olla de hierro fundido de 17 centímetros y con una capadidad de un litro que es ideal para servir y preparar asados y estofados. Además, en compatible con todo tipo de cocinas, incluídas las de inducción.

Olla. / Lidl

Entre sus características está la distribución homogénea del calor y muy buena retención del calor y un revestimiento esmaltado duradero y de fácil cuidado en el interior y en el exterior. Además, es apto para horno hasta una temperatura de 240 °C.

Por último, cuenta con una sistema Drop: en los puntitos de la tapa se acumula el jugo del asado formando gotas, de forma que el asado se rocía continuamente. De esta forma, los asados quedan más jugosos y especialmente aromáticos.

Rebajas

Pero sin duda, lo mejor de todo es su precio. Esta olla de hiero fundido tiene un precio de venta recomendado de 16,99 euros, pero en Lidl, que están rematando las rebajas, tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en solo 12,99 euros, todo un chollo.