Corre que se acaba, Lidl vende un indispensable utensilio de cocina a precio super reducido
Sin duda todo un chollo que no deberías dejar escapar
Si no corres te quedas sin él. Y es que el supermercado de origen alemán Lidl vende un utensilio de cocina indispensable a un precio super redudico.
Estamos hablando de una olla de hierro fundido de 17 centímetros y con una capadidad de un litro que es ideal para servir y preparar asados y estofados. Además, en compatible con todo tipo de cocinas, incluídas las de inducción.
Entre sus características está la distribución homogénea del calor y muy buena retención del calor y un revestimiento esmaltado duradero y de fácil cuidado en el interior y en el exterior. Además, es apto para horno hasta una temperatura de 240 °C.
Por último, cuenta con una sistema Drop: en los puntitos de la tapa se acumula el jugo del asado formando gotas, de forma que el asado se rocía continuamente. De esta forma, los asados quedan más jugosos y especialmente aromáticos.
Rebajas
Pero sin duda, lo mejor de todo es su precio. Esta olla de hiero fundido tiene un precio de venta recomendado de 16,99 euros, pero en Lidl, que están rematando las rebajas, tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en solo 12,99 euros, todo un chollo.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego