El artículo indispensable para tomar un buen café, solo desde este lunes en Lidl
Se trata de una oferta limitada
Si te gusta el buen café, no puedes perderte este artículo indispensable para tomar una buena taza que venden en Lidl solo desde este lunes y por tiempo limitado.
Se trata de un molinillo eléctrico de café de 180 watios con el que tendrás café recién molido tan solo con pulsar un botón. Además, tiene un mecanismo de molienda de acero inoxidable de alta calidad que te dará para preparar entre 8 y nueve tazas.
Además, tiene una tapa transparente para controlar el grado de molienda.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que en Lidl te ofrecen este molinillo eléctrico por solo 9,99 euros, todo un chollo que no deberías dejar pasar.
