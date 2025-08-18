Vuelven los chollos a Lidl, hazte con este pequeño electrodoméstico a un precio sin competencia
Un producto con un descuento del 20 por ciento
Si por algo caracteriza a los supermercados de origen alemán Lidl son sus precios sin competencia. Y es que han puesto a la venta un pequeño electrodoméstico con un descuento del 20 por ciento que es todo un chollo.
Se trata de un grill de contacto de 100 watios que es ideal para tostar sándwiches, además de asar con pocas grasas tanto carne como pescado o verdura. Además, tiene un revestimiento antiadherente de alta calidad.
Entre sus características, tiene un tiempo breve de calentamiento, de aproximadamente dos mínutos, y tiene una inclinación para escurrir el exceso de grasas, incluye bandeja recogegrasas desmontable. Asimismo, tiene un aviso luminoso: piloto indicador verde y rojo.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este grill de contacto tiene un precio de venta recomentado de 19,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo venden con un descuento del 20 por ciento y se queda en solo 15,99 euros.
