Un conocido empresario, muy crítico con el problema de la vivienda: "Lo llaman coliving, que suena más guay"

España tiene un problema con la vivienda y así lo critica un conocido empresario: "Lo llaman coliving, que suena más guay".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de su perfil oficial en la red social X (extinta Twitter) comenta: "Mi generación se compraba un piso. La siguiente alquilaba. La de ahora comparte habitación. Si esto no es ir hacia atrás, dime tú qué es. Mi generación fue, sin duda, la mejor después de la Edad Media en España".

Y es que, como cuenta, "conseguíamos trabajo, empezábamos cobrando una miseria, pero a los 4 años muchos podíamos comprarnos un piso. Los siguientes ya no lo tuvieron tan fácil. No es que no quisieran comprar, es que no podían".

Eso sí, "lo peor viene ahora: La generación actual ya no aspira ni siquiera a alquilar un piso para ellos solos. La aspiración hoy es compartir habitación. Lo llaman coliving, que suena más guay. Y eso no es lo más preocupante. Lo peor es que nos estamos convenciendo de que esto es normal. Pero no lo es. No debería serlo. No sé vosotros, pero yo me niego a pensar que este sea el futuro al que debemos aspirar".

¿Tienes una idea en la que confías plenamente y crees que puede hacerte millonario? Entonces estás de suerte, porque un empresario de renombre ha decidido lanzar su propio "Got Talent" enfocado exclusivamente en inventores. Su objetivo es claro: “Queremos impulsar de verdad a quienes tienen ideas que valen la pena”.

Se trata de José Elías Navarro, quien anunció en su perfil en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) la creación de esta iniciativa, afirmando: “He montado mi propio Got Talent para inventores. Y la idea ganadora se convertirá en un negocio real”.

Según explica Elías, siempre ha pensado que existe un enorme potencial creativo ahí fuera, pero también muchas ideas que suenan bien y no son factibles en la práctica. Por eso nació “El Laboratorio de Jose”, un espacio pensado para separar las ideas viables de las que no lo son.

La mecánica es sencilla: un inventor presenta su proyecto ante un jurado. Si la propuesta convence, el equipo muestra su apoyo y la idea suma puntos. Pero si no tiene sentido comercial, carece de viabilidad o simplemente no encaja, suena el clásico "botón rojo" y la silla del jurado se gira, dando por terminado el intento. “Cuanto antes se den cuenta de que una idea no funciona, mejor”, dice Elías. “Porque como siempre digo: una idea inviable no es más que un sueño. Y aquí hemos venido a construir empresas, no a soñar”.

Idea ganadora

La idea ganadora no se queda solo en el reconocimiento. El equipo de Stimulo —los expertos detrás del desarrollo de todo este proyecto— se encargará de convertirla en un producto real, y lo mejor: sin coste alguno para el inventor.