Vuelven los chollos al Lidl, un artículo indispensable a la mitad de su precio

Si por algo destaca el supermercado de origen alemán Lidl es por sus bajos precios, y ahora tienes todo un chollo, un artículo indispensable que venden a la mitad de su precio.

Se trata de un cargador USB A y USB C de carga rápida con diseño compacto que permite cargar hasta dos dispositivos a la vez.

Cargador. / Lidl

Entre sus características se encuentra la carga ultrarrápida, un 40% más rápida que con cargadores de 5 V⎓, 1 A.; además, sirve para cargar portátiles, tablets, móviles, etc.

Su carga ultrarrápida es gracias a la función Power Delivery y tiene protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

Cargador

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cargador tiene un precio de venta recomentado de 19,99 euros, pero en Lidl te lo venden a la mitad de su precio, con lo que se queda en 9,99 euros, todo un chollo.