La alerta de Santiago Niño Becerra sobre el dinero que tendremos que pagar por la deuda de España: "Solo en intereses"

La deuda de España la pagamos todos y no es moco de pavo. Al menos eso es lo que alerta el economista Santiago Niño Becerra al contar cuánto dinero tendremos que pagar: "Solo en intereses".

El economista ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde señala: "Cada una de Uds. cada uno de Uds., cada uno de sus hijos, de sus abuelos, todas sus vecinas y todos sus vecinos, y amigos, conocidos y colegas, va a tener que pagar este año 855 € en concepto de intereses de la deuda pública de ESP. Solo en intereses".

Así que ya sabes, este 2025 abonaremos 855 euros por persona, una cantidad nada desdeñable.

Publicación de Santiago Niño Becerra. / X

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, ampliamente conocido por su visión crítica respecto al sistema económico global y las estructuras que lo sustentan. Nacido en Barcelona en 1951, ha alcanzado notoriedad tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y frecuentes intervenciones en debates televisivos.

Se formó en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado. A lo largo de su carrera, ha ejercido diversos roles docentes en distintas instituciones, aunque su mayor impacto académico ha sido en la Universidad Ramon Llull, donde ocupa la cátedra de Estructura Económica. Además de su labor en la universidad, ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido combinar una sólida base teórica con experiencia práctica en el análisis económico.

Análisis de crisis económicas

Uno de los ejes centrales de sus investigaciones ha sido el estudio de las crisis económicas. Niño-Becerra ha centrado sus análisis en la insostenibilidad de ciertos modelos económicos, haciendo hincapié en problemáticas como el endeudamiento excesivo y la creciente desigualdad. Ha publicado varios libros sobre estos temas, los cuales se han convertido en textos de referencia para especialistas y estudiosos interesados en comprender las crisis del siglo XXI.