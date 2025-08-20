Un conocido empresario revela el secreto de su éxito: "Ha sido la fuerza que me ha empujado a conseguir todo lo que he logrado"

Encontrar el éxito no es algo que todo el mundo pueda conseguir, aunque ese es el caso de un conocido empresario que ha revelado el secreto de su éxito: "Ha sido la fuerza que me ha empujado a conseguir todo lo que he logrado"

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien a través de sus perfiles en las redes sociales, trata de ofrecer herramientas a otros emprendedores. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde señala que "mi padre me manipulaba para bien… Y esa ha sido la fuerza que me ha empujado a conseguirlo todo".

Cuenta el empresario que "perdí a mi madre con 19 años. Tres años después, a mi padre. Justo cuando me arruiné por primera vez. Desde entonces, siempre he tenido una sensación de soledad muy grande. Incluso hoy, rodeado de gente todo el rato. Mi padre tenía una forma curiosa de sacar lo mejor de mí. No me pedía nada. Simplemente, jugaba a manipularme haciéndome sentir bien cuando yo sabía que él se sentía orgulloso".

Y es que "esa necesidad de dar lo mejor para que se sintiera orgulloso de mí se me quedó grabada en el ADN. A día de hoy, todavía me pregunto: ¿Qué hubiera pensado mi padre si me viera ahora? ¿Qué pensaría al ver a mis hijos? Cada nueva cosa que consigo, cada vez que un medio reconoce nuestro trabajo, lo pienso constantemente. Esa necesidad de sentir que mi padre está orgulloso de mí, sin duda, ha sido la fuerza que me ha empujado a conseguir todo lo que he logrado. Y sé que allá donde esté estará orgullo de lo que he conseguido…. Porque en parte, ha sido gracias a él".

España atraviesa una crisis evidente en materia de vivienda, y así lo ha denunciado públicamente el empresario José Elías Navarro, que ha lanzado una crítica contundente en su perfil de X (antes Twitter): “Lo llaman coliving, que suena más moderno”.

En su mensaje, Elías reflexiona sobre cómo han cambiado las posibilidades de acceso a la vivienda entre generaciones: “Mi generación se compraba un piso. La siguiente tuvo que conformarse con alquilar. Y la actual… comparte habitación. Si eso no es retroceder, entonces, ¿qué es? Mi generación fue, sin duda, la mejor desde la Edad Media en España”.

Recuerda que, aunque empezaban en trabajos mal remunerados, con esfuerzo y algo de estabilidad, muchos lograban comprar una vivienda en pocos años. “Los que vinieron después no es que no quisieran comprar, es que ya no podían”, señala.

Pero lo que más le preocupa es el presente: “Hoy, ni siquiera se aspira a alquilar algo propio. Ahora la meta es compartir habitación. Lo llaman coliving, porque queda más cool. Pero el problema real es que estamos empezando a ver esto como algo normal. Y no lo es. No debería serlo”.

Advertencia

El empresario cierra su reflexión con una advertencia: “No sé vosotros, pero yo me niego a creer que este sea el futuro al que tenemos que aspirar”.