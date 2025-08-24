La cafetera de moda que puedes conseguir en Lidl por algo más de 40 euros y que promete agotarse en horas

Apasionados del café, estáis de suerte. Lidl trae uno de los complementos imprescindibles para todos aquello que empiezan las mañanas con una buena dosis de cafeína. Una cafetera espresso con un diseño que además, dará el toque definitivo a tu cocina.

Disponible en color rosa pastel y verde menta, esta cafetera con sistema portafiltro es apta para una o 2 tazas. Además, la potente presión de la bomba de 15 bares permiete obtener una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma.

Y si eres de los que les gusta que el café tenga bien de espuma, estás de suerte ya que la cafetera de Lidl cuenta con una boquilla de vapor de alta presión y 2 en 1giratoria. Esto permite desde la salida del agua caliente a tener un dispositivo para espumar la leche.

Otra de sus ventajas es que sus accesorios son aptos para lava en el lavavajillas y, lo mojor de todo, su increíble precio. Por solo 44.99 puedes dar el toque definitivo a tus desayunos.

Características