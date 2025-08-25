Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible

Si algo destaca en los supermercados de origen alemán Lidl son los chollos, como este pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar y con un precio imbatible. Y es que cuenta con un descuento del 20%.

Se trata de un difusor ultrasónico con aromaterapia y sal del himalaya. Y entre sus características, cuenta con iluminación ambiental y auténtica piedra de sal de alta calidad.

Difusor. / Lidl

También genera un vapor fino y refrescante mediante ultrasonido, tiene una luz LED blanca cálida con 3 niveles de intensidad para crear un ambiente agradable. Puede utilizarse también como ambientador añadiéndole aceites perfumados o esenciales.

Es especialmente silencioso para una mayor sensación de bienestar y se desconecta automáticamente al vaciarse el depósito del agua.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este difusor tiene un precio de venta recomendado de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.