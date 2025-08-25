Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible
Tiene un descuento del 20%
Si algo destaca en los supermercados de origen alemán Lidl son los chollos, como este pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar y con un precio imbatible. Y es que cuenta con un descuento del 20%.
Se trata de un difusor ultrasónico con aromaterapia y sal del himalaya. Y entre sus características, cuenta con iluminación ambiental y auténtica piedra de sal de alta calidad.
También genera un vapor fino y refrescante mediante ultrasonido, tiene una luz LED blanca cálida con 3 niveles de intensidad para crear un ambiente agradable. Puede utilizarse también como ambientador añadiéndole aceites perfumados o esenciales.
Es especialmente silencioso para una mayor sensación de bienestar y se desconecta automáticamente al vaciarse el depósito del agua.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este difusor tiene un precio de venta recomendado de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina