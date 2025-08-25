Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible

Tiene un descuento del 20%

Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible

Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible / Lidl

P. T. García

Si algo destaca en los supermercados de origen alemán Lidl son los chollos, como este pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar y con un precio imbatible. Y es que cuenta con un descuento del 20%.

Se trata de un difusor ultrasónico con aromaterapia y sal del himalaya. Y entre sus características, cuenta con iluminación ambiental y auténtica piedra de sal de alta calidad.

Difusor.

Difusor. / Lidl

También genera un vapor fino y refrescante mediante ultrasonido, tiene una luz LED blanca cálida con 3 niveles de intensidad para crear un ambiente agradable. Puede utilizarse también como ambientador añadiéndole aceites perfumados o esenciales.

Es especialmente silencioso para una mayor sensación de bienestar y se desconecta automáticamente al vaciarse el depósito del agua.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este difusor tiene un precio de venta recomendado de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
  3. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  4. Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
  5. Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
  6. “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
  7. Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
  8. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina

¿Quién es Héctor? El nuevo rival de Manu tras la despedida de Rosa en Pasapalabra

¿Quién es Héctor? El nuevo rival de Manu tras la despedida de Rosa en Pasapalabra

Un coche derriba una farola en la avenida de la Costa de Gijón tras invadir la acera

Un coche derriba una farola en la avenida de la Costa de Gijón tras invadir la acera

¿Dónde se pueden ver las series en las que ha participado Verónica Echegui?

¿Dónde se pueden ver las series en las que ha participado Verónica Echegui?

Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible

Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico que dará un toque de distinción a tu hogar con un precio imbatible

Contra el fuego, racionalidad y búsqueda del interés de los lugareños: el análisis del expresidente asturiano Rodríguez-Vigil

Contra el fuego, racionalidad y búsqueda del interés de los lugareños: el análisis del expresidente asturiano Rodríguez-Vigil

Villaviciosa continúa brindando por la solidaridad en la 26.º Fiesta de la Sidra

Villaviciosa continúa brindando por la solidaridad en la 26.º Fiesta de la Sidra

Corvera organiza un cursillo digital para los jóvenes del municipio

Corvera organiza un cursillo digital para los jóvenes del municipio
Tracking Pixel Contents