Colas en Lidl por este pequeño utensilio que te hará la vida más fácil y que cuesta solo la mitad

En los supermercados de origen alemán Lidl están en el remate final de sus rebajas y te ofrecen un pequeño utensilio que te hará la vida más fácil, pero lo mejor, que cuesta solo la mitad de su precio.

Se trata de una base de carga inalámbrica Qi de 10 watios con el que no necesitarás cables para cargar tu móvil, solo tendrás que colocarlo encima de esta base para que empiece a cargarse.

Base de carga. / Lidl

Entre sus características, tiene una superficie de silicona para que el móvil no se deslice y cuenta con una bobina de inducción.

Carga rápidamente sin cables dispositivos compatibles con la tecnología Qi® y carga también a través de fundas finas. Además, tiene un diseño fino de alta eficiencia y piloto de control LED.

Un chollo

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que su precio de venta recomendado es de 6,49 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento de 46%, casi la mitad, con lo que se te queda en 3,49 euros, todo un chollo.