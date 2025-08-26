Un conocido empresario deja muy claro cómo educa a sus hijos: "Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo"

Cada uno educa a sus hijos como quiere, si bien, es llamativa la forma de educar que tiene un conocido empresario: "Si mis hijos sacan más de 7 en el colegio, me cabreo".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar sus éxitos y cómo conseguirlos. También cuenta cómo es la relación con sus hijos, como en esta publicación en la que dice "si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo. Y no, no es ninguna broma. Para mí, una nota por encima del 7 es una señal de que han perdido el tiempo".

Y es que para el empresario, es "un tiempo valiosísimo que podrían haber dedicado a jugar, a relacionarse, a desarrollar el sentido común. El sistema educativo nos ha vendido que memorizar es aprender. Y nos pasamos años estudiando cosas inútiles. ¿Te acuerdas de las partes de un volcán? Porque yo no. Pero lo que nunca se me olvidará es la cara que se me quedó al ver mi primera nómina. Aluciné cuando vi que casi el 50% de mi sueldo se había esfumado. En ese momento pensé que por qué nadie me explicó eso antes".

Elías Navarro señala que "salimos del colegio sin saber interpretar una nómina, sin entender qué es un recibo de la seguridad social, sin la más mínima educación financiera. Hoy en día, para memorizar datos ya están Google y ChatGPT. Lo que necesitamos son personas que sepan buscarse la vida. Por eso en mis empresas me dan igual los currículums o los expedientes académicos. Quiero gente que resuelva problemas, no que me recite un libro de texto. El mundo real va de otra cosa. Y eso no se aprende memorizando".

Alcanzar el éxito en el mundo empresarial no es tarea fácil. Sin embargo, hay líderes que comparten sus claves para triunfar. Uno de ellos es José Elías Navarro, un conocido empresario que utiliza sus redes sociales para transmitir su visión sobre el liderazgo y la gestión de equipos.

En una reciente publicación en su perfil de la red social X (antes conocida como Twitter), Elías Navarro fue claro y contundente sobre un aspecto que considera fundamental en su filosofía empresarial: la toma de decisiones. "Lo que más me molesta de un empleado no es que se equivoque al decidir, sino que no decida nada", afirmó.

Según cuenta, en todas sus oficinas hay una frase colgada en las paredes: “BLV – Búscate La Vida”. No solo es el nombre de su podcast, sino también el lema que resume su enfoque de gestión. Para él, la autonomía y la iniciativa son pilares imprescindibles dentro de cualquier organización.

“Nunca me enfado con alguien por cometer un error al tomar una decisión. Entiendo perfectamente que cualquiera puede equivocarse. De hecho, prefiero eso a que no actúen por miedo o inseguridad. Lo que realmente no tolero es la inacción”, explicó el empresario.

Para Elías Navarro, la clave está en delegar con confianza. “Cuando contrato a alguien, lo hago para que resuelva problemas, no para que me los traslade. Si tengo que intervenir en todo, entonces esa persona no está cumpliendo con su función”, sentenció.

Su visión se basa en dotar a los equipos de autonomía para que puedan actuar sin depender constantemente de instrucciones. “En mis empresas, nadie me pregunta a cada paso qué debe hacer. Yo busco profesionales capaces de asumir decisiones y responsabilidades”, concluyó.

Enfoque

Este enfoque directo y exigente ha generado debate en redes, pero también ha servido de inspiración para muchos emprendedores y líderes que ven en la proactividad y la confianza la base de un equipo sólido y eficiente.