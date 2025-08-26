Lidl vuelve a poner a la venta este pequeño electrodoméstico con el que te ahorrarás muchos euros a la mitad de su precio
Una oferta inigualable
En los supermercados de origen alemán Lidl han vuelto a poner a la venta un pequeño electrodoméstico con el que te ahorrarás muchos euros y solo a la mitad de su precio.
Se trata de una máquina para hacer pasta de 220 watios que te ayudará a preparar distintos tipos de pasta fresca e, incluso, hacer raviolis.
Entre sus características está que tiene dos programas para preparar porciones de distinto tamaño, además para amasar y extraer la pasta basta con solo pulsar un botón.
Los discos de los diferentes tipos de pasta se guardan cómodamente en un cajón de la máquina y se limpia fácilmente: todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (excepto el panel frontal).
Chollo
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta máquina de pasta tiene un precio de venta recomendado de 67,99 euros. Sin embargo, en los supermercados Lidl te la ofrecen con un descuento del 41 por ciento, casi la mitad, con lo que se te queda únicamente en 39,99 euros, todo un chollo.
