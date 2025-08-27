Anticípate a los regalos de Navidad con esta oferta de Lidl: "Todo un chollo"

Vale que todavía queda mucho para las navidades, pero es que con esta oferta de Lidl puedes anticiparte a los regalos de Navidad: "Todo un chollo".

Y es que venden unos patines en línea de bota blanda infantil, de las tallas 37 a 41, que no puedes dejar pasar.

Patines. / Lidl

Entre sus características, tiene una marcha óptima gracias a las ruedas High Rebound (80 mm/82A) con rodamientos de cromo ABEC-7 de alta calidad, además, su bota blanda es cómoda con gran precisión de ajuste.

Tiene caña estabilizadora con manguito ergonómico para las articulaciones y un sistema patentado de ajuste de la longitud y la anchura de la bota para 5 números de pie. Además, cuenta con transporte activo de humedad mediante inserciones COOLMAX®.

Los patines tienen un sistema de lazada rápida, Powerstrap y cierre de retención con hebilla de seguridad de doble bloqueo, además de sistema de ventilación y refuerzos en el talón y en la puntera.

Tanto su forro interior como su plantilla son extraíbles, además la plantilla tiene amortiguación del talón. Asimismo, incluye freno de repuesto, una llave Allen para aflojar las ruedas y tratamiento antibacteriano y antiolor en el forro interior y en la plantilla gracias a la tecnología innovadora Mikro Silber (HeiQ® Pure).

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos patines tienen un precio de venta recomendado de 34,99 euros, pero en los supermercados Lidl te los venden con un descuento del 42 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.