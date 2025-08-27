Colas en Lidl por este utensilio de cocina que te hará la vida mucho más fácil con un descuento del 40%
Un artículo muy versátil
En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para adquirir este utensilio de cocina que te hará la vida mucho más fácil con un descuento del 40 por ciento.
Se trata de un artículo muy versátil, una plancha de sobremesa 2 en 1 que te permitirá asar a la plancha y cocer alimentos en caldo al mismo tiempo. Esta plancha tiene un "hot pot" con regulación continua de la temperatura mediante un mando giratorio.
Entre sus características, se trata de una plancha abombada con canal de jugo para trasladar el sabor y el aroma del asado al caldo, además, la plancha es desmontable con recipiente para caldo con revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG®.
Tiene dos indicadores luminosos de modo operativo (rojo) y temperatura (verde) y su resistencia es de acero inoxidable. También es fácil de limpiar: la plancha y el recipiente para el caldo pueden lavarse en el lavavajillas. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta plancha de sobremesa tiene un precio recomendado de 44,99 euros, pero en los supermercados Lidl te la ofrecen con un 40 por ciento de descuento, con lo que se queda en 26,99 euros, un chollo.
