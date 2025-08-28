El consejo de un conocido empresario para triunfar en los negocios: "No hay nada que genere más rechazo que alguien sin personalidad"

Si quieres triunfar en los negocios, hay un conocido empresario que quiere ayudarte con un consejo: "No hay nada que genere más rechazo que alguien sin personalidad".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su experiencia en los negocios. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde dice que "la gente que es como plastilina me genera rechazo. Y te voy a explicar por qué".

Señala el empresario que "hay personas que se te pegan como lapas para ser tu contacto. Y tratan de amoldarse a ti como una plastilina. Cambian su forma de hablar. Ríen tus gracias aunque no les hagan gracia. Renuncian a su personalidad por encajar donde estén. Y eso es lo peor que puedes hacer".

Así que "si eres el típico nerd que le gusta estar en casa con el ordenador, muéstralo. No me vengas de hombre de negocios porque no quieres parecer un pringado. A mí me va a interesar hablar con el nerd. Porque ese friki es el que controla las empresas tecnológicas en las que invierto".

Y es que "Tu personalidad, tu forma de ser, es lo que realmente funciona. En los negocios y en las redes sociales. No hay nada que genere más rechazo que alguien sin personalidad. Sé tú mismo, aunque seas un friki. Aunque no sonrías todo el rato. Aunque no encajes en el molde que otros esperan. Porque la autenticidad es lo único que funciona. Y al final, la gente se conecta contigo por quien eres de verdad. No por la máscara que te pones para gustar a todo el mundo".

Cada familia elige cómo educar a sus hijos, y aunque existen muchos enfoques diferentes, algunos no dejan de sorprender. Es el caso del empresario José Elías Navarro, quien ha generado debate en redes sociales al compartir su particular visión sobre el rendimiento académico de sus hijos: “Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado”, afirma.

A través de sus plataformas digitales, Elías suele divulgar reflexiones sobre el éxito, la productividad y su experiencia como empresario. En una de sus publicaciones más comentadas, explicaba que considera una nota superior al 7 como señal de que sus hijos han invertido demasiado tiempo estudiando, cuando —a su juicio— podrían haberlo dedicado a actividades más útiles, como jugar, socializar o aprender habilidades prácticas.

Según Elías, el sistema educativo actual promueve una falsa idea de aprendizaje basada en la memorización de datos irrelevantes. “¿Te acuerdas de las partes de un volcán? Yo no. Pero lo que nunca se me olvidará es la sorpresa que me llevé al ver mi primera nómina, cuando descubrí que casi el 50% de mi sueldo se iba en impuestos. ¿Por qué nadie me enseñó eso?”, cuestiona.

En su opinión, el problema de fondo es que los jóvenes terminan sus estudios sin conocimientos esenciales para la vida adulta: interpretar una nómina, entender un recibo de la Seguridad Social o manejar conceptos básicos de educación financiera. “Hoy en día, para memorizar datos ya están Google y ChatGPT. Lo importante es aprender a buscarse la vida”, asegura.

Currículums

Por eso, en sus empresas, Elías da poca importancia a los currículums académicos. Según él, no busca personas con buenas notas, sino con capacidad para resolver problemas reales. “El mundo no necesita recitadores de libros de texto, necesita gente con sentido común y habilidades prácticas. Y eso no se aprende memorizando”, concluye.