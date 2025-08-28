Corre a Lidl, el set que hará que tu casa entre en el futuro casi a la mitad de su precio
Tu hogar no pasará desapercibido
Si quieres que tu casa entre en el futuro, corre a Lidl porque te ofrecen un set con el que lo conseguirás a la mitad de su precio, tu hogar no pasará desapercibido.
Estamos hablando de un set básico smart home compuesto por tres bombillas, una puerta de enlace y un mando a distancia. Se trata de un sistema de iluminación automatizado con tecnología de radio zigbee 3.0.
De este modo, el estándar inalámbrico Zigbee 3.0 permite integrar este artículo en otros sistemas compatibles con Zigbee 3.0 de otros fabricantes y marcas. Además, la transferencia de datos es segura con encriptación.
El brillo, 16 millones de colores y el tono de la luz blanca se pueden controlar cómodamente mediante la app o con comandos de voz. Asimismo, tiene mando a distancia para encender y apagar, regulación continua de la intensidad y selección de la temperatura del color.
También es compatible con el Asistente de Google. Y la app Lidl Home es compatible con los sistemas operativos: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop o superior. Asimismo, es ampliable y compatible con otros productos de Lidl Home.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set tiene un preio de venta recomendado de 20,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se te queda en 17,99 euros, un chollo.
