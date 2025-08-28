Así podrás ahorrarte hasta 300 euros por hijo con la vuelta al cole: en estas diez comunidades autónomas hay deducciones por gastos escolares

La vuelta al cole supondrá a las familias españolas un coste medio de 2.400 euros, según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Son unos 50 euros más que el pasado curso, la más cara de la historia. Solo equipar a un niño para el regreso a las aulas ya supondrá unos 520 euros. Pero atención padres: hay comunidades autónomas que tienen deducciones por gastos escolares que permitirán ahorrar hasta 300 euros por hijo en la próxima declaración de la renta.

La OCU explica con todo detalle en qué regiones y cómo se pueden conseguir estas deducciones. Antes de nada, el organismo aconseja guardar los justificantes de todos los gastos escolares: desde libros de texto hasta uniformes. Aunque las condiciones no son las mismas en todas las comunidades, estas deducciones están disponibles en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia.

Andalucía

Los contribuyentes andaluces pueden deducir el 15% de lo pagado en 2025 por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente. Se consideran gastos de enseñanza escolar de idiomas y de informática lo que se pague al centro docente en concepto de gastos de escolaridad, en la proporción en la que esas materias y otras impartidas en un idioma extranjero representen en el conjunto de horas lectivas del curso escolar.

Se consideran gastos de enseñanza extraescolar de idiomas y de informática lo que se pague:

a academias y escuelas oficiales de idiomas

a personas físicas dadas de alta en el correspondiente epígrafe de IAE por clases particulares.

Para tener derecho a la deducción la suma de las bases imponibles general y del ahorro no puede superar los 80.000 euros si se presenta declaración individual ni los 100.000 euros en tributación conjunta.

La deducción se practicará por el contribuyente que pague de forma efectiva los gastos. Si más de un contribuyente tiene derecho a la aplicación de la deducción, se aplicará sobre las cantidades que cada declarante haya pagado, con el límite máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.

Aragón

Hay distintos tipos de deducciones por gastos escolares. Por compra de material escolar y libros de texto, son las siguientes:

Los contribuyentes que durante 2025 y en los cuatro siguientes residan en los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación incrementan la deducción en un 20%. En caso de matrimonios que presenten declaración conjunta, es suficiente para ampliar la deducción que uno de los cónyuges resida en tales asentamientos.

También se puede deducir el 25% de los gastos en clases de apoyo o refuerzo en horario extraescolar, que reciban los descendientes del contribuyente de materias objeto de enseñanza en Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria y Formación Profesional Básica, impartidas en los centros educativos o en centros externos, públicos o privados. La deducción tiene los siguientes límites y condiciones:

Asturias

Los contribuyentes residentes en Asturias pueden deducir los importes de la compra de libros de texto para sus descendientes, editados para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y también las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar para esos niveles educativos dentro de los siguientes límites y dependiendo del tipo de declaración y familia:

Baleares

En Baleares se pueden deducir los gastos en libros de texto del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional específica, por cada hijo que curse estos estudios y de derecho al mínimo familiar por descendientes, con un máximo de 220 euros por hijo o 350 euros para familias numerosas o monoparentales y contribuyentes menores de 30 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, por cada hijo que haga estudios extraescolares de idiomas extranjeros y dé derecho a aplicar el mínimo por descendientes, se deduce el 15% de los gastos destinados a ese aprendizaje, con el límite de 110 euros por hijo.

Para poder aplicar estas deducciones, se exige que la base imponible total no supere el importe de 52.800 euros en tributación conjunta y de 33.000 euros en tributación individual. Estos límites se incrementan en un 20% para familias numerosas o monoparentales.

Si los hijos conviven con ambos padres y estos optan por la tributación individual, estas deducciones se prorratearán por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Por último, cumpliendo ciertos requisitos, se aplica una deducción de 1.800 euros por cada descendiente que dependa económicamente del contribuyente y curse, fuera de la isla del archipiélago balear, estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior...

Canarias

Los contribuyentes podrán deducirse por las cantidades pagadas por la compra de material escolar, libros de texto, transporte y uniforme escolar, comedores escolares y refuerzo educativo, hasta un máximo de 133 euros, por el primer descendiente y de 66 euros adicionales por cada uno de los restantes, siempre que den lugar a aplicar el mínimo por descendientes y estén escolarizados en Educación Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.

Esta deducción no se aplicará cuando el contribuyente haya obtenido rentas por importe superior a 45.500 euros (60.500 euros en el supuesto de tributación conjunta de la unidad familiar.

Los gastos deducibles deben justificarse mediante factura y cuando dos contribuyentes tengan derecho a la deducción, se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Además, los contribuyentes canarios, cumpliendo ciertos requisitos, pueden deducir 1.800 euros (1.920 euros para contribuyentes con base liquidable inferior a 36.300 euros), con el límite del 40% de la cuota íntegra autonómica, por cada descendiente (incluidos tutelados o en acogimiento no remunerado) soltero menor de 25 años, que dependa económicamente del contribuyente y curse estudios de educación superior fuera de la isla en la que resida habitualmente el contribuyente. La deducción será de 900 euros cuando el hijo se traslade de domicilio dentro de la misma isla para cursar estudios en un centro de educación superior.

Cantabria

Los contribuyentes cántabros pueden deducir el 100% de lo pagado por los gastos por la compra de libros de texto y el 15% de lo pagado por la enseñanza de idiomas como actividad extraescolar. Estas son las condiciones:

Siempre que estos gastos de educación no se paguen en efectivo.

no se paguen en efectivo. La suma de estas dos deducciones no puede superar los 200 euros por unidad familiar, prorrateándose por mitad para cada progenitor en caso de declaración individual.

por unidad familiar, prorrateándose por mitad para cada progenitor en caso de declaración individual. Además, si el contribuyente residen en municipios de zonas rurales de Cantabria con reto demográfico, puede deducirse 200 euros por cada hijo estudiante menor de 25 años, que no tenga rentas anuales iguales o superiores a 8.000 € y que curse estudios de bachillerato, formación profesional o enseñanzas universitarias fuera del municipio. En el caso de tributación individual, la deducción se prorratea por mitad para cada progenitor.

Castilla La Mancha

En esta comunidad se puede deducir lo pagado al comprar libros de texto editados para las enseñanzas que ofrece el sistema educativo, con ciertos límites.

El 15% del coste de:

la enseñanza de idiomas como actividad extraescolar;

como actividad extraescolar; las actividades relacionadas con el aprendizaje fuera de los centros educativos como refuerzo o apoyo de las enseñanzas en las que estén matriculados; los gastos de acceso a las nuevas tecnologías necesarios para las enseñanzas en las que estén matriculados pagados por la cuota de alta a internet y la cuota de línea del primer mes, siempre que no se trate de un cambio de compañía y la línea no esté vinculada a una actividad económica.

de las enseñanzas en las que estén matriculados; los gastos de acceso a las nuevas tecnologías necesarios para las enseñanzas en las que estén matriculados pagados por la cuota de alta a internet y la cuota de línea del primer mes, siempre que no se trate de un cambio de compañía y la línea no esté vinculada a una actividad económica. los gastos de estudio y residencia fuera del municipio de residencia de la unidad familiar, por no existir en ese lugar oferta educativa, siempre que el municipio donde se cursen los estudios esté en Castilla-La Mancha o fuera de esta Comunidad Autónoma, si en la región no existe oferta educativa para los estudios cursados.

En total, no pueden deducir más de lo que señalan los siguientes límites y siempre que el descendiente dé derecho a aplicar el mínimo por descendientes.

Comunidad Valenciana

Por gastos de adquisición de material escolar pagados con tarjeta, cheque o transferencia, se pueden deducir 110 euros por cada hijo o menor acogido en la modalidad de acogimiento permanente, que dé derecho a aplicar el mínimo por descendientes y estuviese escolarizado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o en unidades de educación especial en un centro público o privado concertado.

Para aplicar la deducción se exige que el contribuyente estuviese en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo en un servicio público de empleo. Si no se ha estado parado todo el año, el importe de la deducción se prorrateará por el número de días de 2025 en los que el contribuyente estuviese en paro e inscrito en el SEPE.

en un servicio público de empleo. Si no se ha estado parado todo el año, el importe de la deducción se prorrateará por el número de días de 2025 en los que el contribuyente estuviese en paro e inscrito en el SEPE. La base liquidable total (la suma de la general y la del ahorro) no debe superar los 30.000 euros en tributación individual ni los 47.000 en tributación conjunta. Pero, el importe íntegro de la deducción solo lo pueden aplicar los contribuyentes con una base liquidable total inferior a 27.000 euros en tributación individual o a 44.000 en conjunta.

Extremadura

Los contribuyentes podrán deducir 15 euros por la compra de material escolar por cada descendiente a cargo en edad escolar obligatoria, siempre que dé derecho al mínimo por descendientes y la suma de las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente no supere los 19.000 euros en tributación individual o los 24.000 en conjunta. Estos límites serán 28.000 euros en declaración individual y 45.000 euros en conjunta para residentes en municipios con población inferior a 3.000 habitantes. Si se trata de de familias numerosas no se aplica ningún límite. Tampoco se aplica límite para el contribuyente que sea ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes.

Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascendientes que convivan con sus hijos o descendientes. Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascendientes, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración individual de cada uno de ellos.

Madrid

En Madrid se pueden deducir unos porcentajes de gastos escolares hechos en el ejercicio fiscal: el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, el 15% de los gastos de enseñanza de idiomas, y el 15% de los gastos de escolaridad obligatoria.

De la base de la deducción se debe restar el importe de las becas y ayudas obtenidas de la Comunidad de Madrid u otra Administración Pública, que cubran todos o parte de esos gastos.

de la Comunidad de Madrid u otra Administración Pública, que cubran todos o parte de esos gastos. Además, deben tenerse en cuenta unos límites de 412,40 euros por cada hijo o descendiente, si se deduce por cualquiera de los dos primeros conceptos o por ambos y de 927,90 euros si se deduce además por gastos de escolaridad o solo por estos. En el caso de hijos o descendientes escolarizados en el primer ciclo de educación infantil, esta cantidad máxima aumenta a 1.031 euros por cada uno de ellos.

de 412,40 euros por cada hijo o descendiente, si se deduce por cualquiera de los dos primeros conceptos o por ambos y de 927,90 euros si se deduce además por gastos de escolaridad o solo por estos. En el caso de hijos o descendientes escolarizados en el primer ciclo de educación infantil, esta cantidad máxima aumenta a 1.031 euros por cada uno de ellos. Los hijos o descendientes deben dar derecho al mínimo por descendientes y los padres o ascendientes deben convivir con sus hijos o descendientes escolarizados. Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascendientes y estos tributen individualmente, el importe de la deducción se prorratea por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Los gastos deben acreditarse , e incluyen las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar de los hijos o descendientes durante las etapas correspondientes a la Educación Infantil, la Educación Básica Obligatoria y la Formación Profesional Básica, así como por la enseñanza de idiomas ya sea de carácter extraescolar o de educación de régimen especial.

, e incluyen las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar de los hijos o descendientes durante las etapas correspondientes a la Educación Infantil, la Educación Básica Obligatoria y la Formación Profesional Básica, así como por la enseñanza de idiomas ya sea de carácter extraescolar o de educación de régimen especial. En el caso de hijos o descendientes escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil, la base de la deducción está constituida exclusivamente por las cantidades satisfechas por el concepto de escolaridad que no se abonen mediante precios públicos ni mediante precios privados autorizados por la Administración.

Las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente, sumadas a las del resto de los miembros de su unidad familiar, no pueden superar lo que resulte de multiplicar 30.930 euros por el número de miembros de dicha unidad familiar.

Murcia

La adquisición de material escolar y libros de texto del segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria obligatoria da derecho a deducir 120 euros por cada descendiente. La deducción se reduce restándole el importe de las becas y ayudas públicas que cubran en todo o en parte los gastos por adquisición de material escolar o libros de texto.

Hay unos límites en función del tipo de familia: la suma de las bases imponibles general y del ahorro no debe superar los 20.000 euros en tributación individual (33.000 euros en caso de familia numerosa o monoparental) y los 40.000 en tributación conjunta (53.000 si es familia numerosa o monoparental).

También se puede deducir el 15% de los gastos pagados por el aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros de sus hijos, siempre que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato o ciclos formativos de FP específica y den derecho al mínimo por descendientes, con un límite de 300 euros por hijo. La base imponible general y del ahorro del contribuyente no debe superar los 20.000 euros en declaración individual o 40.000 euros en conjunta y es necesario tener justificante de pago.