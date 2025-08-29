Colas en Lidl para hacerse con este utensilio que te ayudará con tu salud a la mitad de su precio

Se están formando colas en los supermercados de origen alemán Lidl con este utensilio que te ayudará con tu salud y que se vende a mitad de precio.

Se trata de un termómetro miltifuncional con app health 4U que te ayudará a medir la temperatura corporal a través del oído o la temporatura de objetos y líquidos.

Termómetro. / Lidl

Y es que tiene función Bluetooth® para transferir los valores de medición a un gráfico y memoria para 30 mediciones.

También tiene alarma visual en caso de fiebre mediante un led de color y se puede utilizar como termómetro frontal. Además, indica la fecha y hora y tiene apagado automático e indicación de cambio de pila.

Venta

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este termómetro tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se te queda en 8,99 euros, todo un chollo.