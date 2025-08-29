Colas en Lidl para hacerse con este utensilio que te ayudará con tu salud a la mitad de su precio
Es un producto muy necesario
Se están formando colas en los supermercados de origen alemán Lidl con este utensilio que te ayudará con tu salud y que se vende a mitad de precio.
Se trata de un termómetro miltifuncional con app health 4U que te ayudará a medir la temperatura corporal a través del oído o la temporatura de objetos y líquidos.
Y es que tiene función Bluetooth® para transferir los valores de medición a un gráfico y memoria para 30 mediciones.
También tiene alarma visual en caso de fiebre mediante un led de color y se puede utilizar como termómetro frontal. Además, indica la fecha y hora y tiene apagado automático e indicación de cambio de pila.
Venta
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este termómetro tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se te queda en 8,99 euros, todo un chollo.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)