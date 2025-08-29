Lidl revoluciona el mercado con este accesorio para el aseo masculino: "Con un descuento del 20%"

Que Lidl es mucho más que alimentación y droguería todo el mundo lo sabe, y es que en su sección de bazar encontrarás de todo, hasta este accesorio para el aseo masculino con el que Lidl revoluciona el mercado: "Con un descuento del 20%".

Y es que ha sacado a la venta un cortapelo de la marca Philips Series 3000, que tiene unas cuchillas de acero inoxidable autoafilables.

Recortadora de pelo. / Lidl

Entre sus características, tiene 13 longitudes de corte ajustables (0,5 mm - 23 mm), hace un corte de pelo simple y uniforme. También tiene un corte rápido gracias al elemento de corte de doble cara autoafilable.

Además, tiene accesorios de peine innovador evita que el cabello quede atrapado en la cortadora.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este cortapelo tiene un precio de venta recomendado de 19,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros, todo un chollo.