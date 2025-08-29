El truco para encontrar pisos inflados de precio y negociar con el vendedor: "El 90% de los compradores lo hace mal"

"Si vas a comprar un piso de segunda mano, nunca negocies así", advierte Manuel Requena, asesor inmobiliario, en uno de sus últimos vídeos compartidos en redes sociales. Según este abogado, el 90% de los compradores lo hace mal. Esto es: entran en portales de venta de internet, como Idealista, encuentran una vivienda que encaja en su presupuesto, lo visitan, hacen la oferta y... ¡Oh, el piso ya está vendido!

Precios ajustados al mercado

Requena te explica por qué pasa esto. "Porque en la mayoría de los casos no puedes negociar un piso que está al precio de mercado, ese se vende volando", asegura. Por tanto, a partir de ahora cambia de estrategia: negocia el precio de la vivienda que te gusta, pero está cara. Y aquí está el truco, según el experto. "La gente pone su piso en venta a un precio más alto que el mercado para a ver si cuela. Cuando pasan las semanas y no hay visitas, empiezan a ponerse nerviosos, y ahí es cuando tienes la oportunidad de negociar fuerte", explica. En muchos casos, de hecho, bajan los precios, pero esa rebaja es lenta y paulatina.

Mira con lupa el anuncio

¿Cómo sabemos si un piso tiene alta demanda o no? Muy fácil: mirando el anuncio. Fíjate en cuántos contactos por email ha recibido y cuánto tiempo lleva publicado. "Si tiene muchos contactos y te gusta, corre y no pierdas tiempo negociando. Si tiene pocos contactos, ahí tienes la puerta abierta para bajar el precio y negociar", comenta.

Lo que se lleva Hacienda

Muchos piensan que vender una vivienda es solo firmar y ganar dinero. Pero la realidad es bien diferente. Manuel Requena explica lo que se lleva Hacienda con la venta de tu casa y advierte que en algunos casos la suma de dinero es elevada.

"Mucha gente piensa que vende su casa, gana dinero y ya está, pero cuidado, la factura con Hacienda depende de cuánto ganes en la venta de tu vivienda, y las cifras te van a sorprender", empieza diciendo Requena a través de un vídeo en sus redes sociales.

Tres tramos

El experto profundiza en el asunto: "De los primeros seis mil euros de ganancia, pagarás un 19% a Hacienda. De seis mil a cincuenta mil, un 21%. De cincuenta mil a doscientos mil, un 23%. Y si es más de doscientos mil, un 27%".

Manuel Requena lo pasa a limpio. "Por ejemplo, si compraste tu casa en 80.000 euros y la vendes en 120.000, sin gastos deducibles, tu ganancia es de 40.000 euros. Por los primeros 6.000 pagarás un 19%, es decir, unos 1.140 euros. Por los 34.000 restantes pagarás un 21%, que son 7.140 euros. En total, Hacienda se llevará 8.280 euros por la venta", cuenta.

Hay excepciones

Pero hay buenas noticias. Según explica Requena, "si vendes con pérdidas, es decir, sin ganancia, no pagarás impuestos. Y si reinviertes todo el dinero de la venta en la compra de otra vivienda habitual en un plazo de dos años, tampoco pagarás".

Además, si tienes 65 años o más y vendes tu residencia habitual, estás exento de pagar este impuesto. También quienes tienen más de 65 y venden una segunda vivienda pueden evitarlo si reinvierten en una renta vitalicia, pero ojo con los plazos y condiciones.