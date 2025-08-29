Vuelve a Lidl el pequeño electrodoméstico que te hará la vida mucho más fácil y a un precio imbatible: con un descuento del 40%

No te vas a creer el pequeño electrodoméstico que ha vuelto a los supermercados de origen alemán Lidl que te va a hacer la vida mucho más fácil y que tiene un precio imbatible, ya que viene con un descuento del 40 por ciento. Eso sí, solo estará en tiendas por tiempo limitado.

Y es que olvídate de planchar para siempre con este planchador de camisas y blusas que lo hace de forma automática y sin ningún esfuerzo. Además, también seca la ropa con un tamaño muy reducido.

Planchador. / Lidl

Y es que este electrodoméstico, de 1.800 watios de potencia, mide 58,2 x 16,2 x 100 centímetros.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero en las tiendas Lidl te lo ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros, un chollo.