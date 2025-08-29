Vuelve a Lidl el pequeño electrodoméstico que te hará la vida mucho más fácil y a un precio imbatible: con un descuento del 40%
Solo estará por tiempo limitado
No te vas a creer el pequeño electrodoméstico que ha vuelto a los supermercados de origen alemán Lidl que te va a hacer la vida mucho más fácil y que tiene un precio imbatible, ya que viene con un descuento del 40 por ciento. Eso sí, solo estará en tiendas por tiempo limitado.
Y es que olvídate de planchar para siempre con este planchador de camisas y blusas que lo hace de forma automática y sin ningún esfuerzo. Además, también seca la ropa con un tamaño muy reducido.
Y es que este electrodoméstico, de 1.800 watios de potencia, mide 58,2 x 16,2 x 100 centímetros.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero en las tiendas Lidl te lo ofrecen con un descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros, un chollo.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)