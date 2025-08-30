Colas en Lidl por esta aspiradora sin bolsa con un precio sin competencia

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para conseguir esta aspiradora sin bolsa que se vende a un precio sin competencia, sin duda una oferta a tener en cuenta.

Se trata de una aspiradora sin bolsa de la marca Philips con 800 watios de potencia y tubo telescópico.

Aspiradora. / Lidl

Entre sus características, disfruta de una gran potencia de aspiración gracias al motor de 800 W. Elimina eficazmente el polvo de suelos duros y alfombras, dejando una sensación fresca y limpia en tu hogar.

Con la tecnología PowerCyclone 3, el aire se acelera en la cámara ciclónica y el polvo se filtra eficazmente del aire, de modo que se mantiene una potencia elevada durante más tiempo.

Gracias a su diseño compacto y ligero, ahorra un valioso espacio de almacenamiento. Se puede guardar fácilmente en armarios y vestidores, y es lo suficientemente ligero como para colocarlo fácilmente en un estante.

Con la boquilla multiusos, se pueden limpiar eficazmente diferentes suelos. Protege tus suelos duros con los cepillos y luego cambia a la suela lisa para limpiar las alfombras.

Se acabaron las bolsas de polvo. Cuando hayas terminado de aspirar, vacía el polvo directamente en el depósito. Nuestro diseño sin bolsa hace que la limpieza sea rápida y sencilla.

El sistema de filtro de 3 etapas captura más del 99,9 %* de las partículas con el filtro del motor lavable. Garantiza que las partículas capturadas permanezcan en el depósito de polvo y que tu apartamento se mantenga fresco y saludable.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta aspiradora sin bolsa tiene un precio de venta recomendado de 89,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 20 por ciento, con lo que se te queda en 71,99 euros.