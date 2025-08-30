Es ilegal (y no lo sabías) que fotocopien tu DNI en un hotel: la Agencia Española de Protección de Datos lo confirma

Que soliciten y fotocopien tu DNI para la reserva o el check-in de un hotel es ilegal. Así lo ha confirmado la Agencia Española de Protección de Datos en pleno verano y temporada alta en el sector turístico. Según el organismo, esta práctica tan frecuente en los establecimientos hoteleros es desproporcionada y contraria al Reglamento de Protección de Datos. Los hoteles, las pensiones, los albergues, las viviendas turísticas... están obligadas a recoger ciertos datos del cliente, sí, pero no pueden pedir más información de la requerida ni mucho menos hacer una copia del documento de identidad.

Riesgo de suplantación de identidad

"Esto vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento excesivo", asegura la Agencia de Protección de Datos, en alusión al el Real Decreto 933/2021. "Documentos como el DNI incluyen información adicional a la requerida por la norma (como la fotografía, la fecha de caducidad, el CAN o nombres de los padres), cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad. Por otro lado, el DNI no incluye la totalidad de la información solicitada en el Real Decreto 933/2021 por lo que, por sí solo, no es un recurso válido para poder cumplir con la norma. Además, el envío de una copia del documento no permite verificar con certeza la identidad de la persona que lo remite", ahonda.

Recepcionista de un hotel y una clienta / Freepik

Los datos obligatorios

Para cumplir con la obligación legal, la Agencia considera que el huésped debe proporcionar los datos que se detallan en los apartados correspondientes del Real Decreto, y que estos pueden recogerse mediante un formulario presencial u online. Esos datos obligatorios son: Nombre y apellidos, número del documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y fecha y lugar de entrada y salida.

Para la autenticación de los datos facilitados, en el caso presencial, bastaría con una verificación visual del documento. Si esta se realiza online, se recomienda el uso de mecanismos como certificados digitales, comprobación con los datos asociados al método de pago o autenticación a través de códigos enviados al teléfono o correo electrónico del cliente.

La Agencia de Protección de Datos añade: "En todo caso, cualquier otro procedimiento que se utilice deberá ser evaluado por el responsable del tratamiento de datos, garantizando siempre su compatibilidad con la normativa de protección de datos".

Cómo debemos actuar

¿Y si pese a todo, el hotel quiere hacer una copia de mi DNI? María Perador, experta en ciberseguridad, explica qué podemos hacer. "Primero de todo, cuando les des el DNI, asegúrate que te lo van a escanear. No permitas que se lo lleven a un sitio donde tú lo pierdas de vista. Si te dicen que lo van a escanear, hazles saber que esto es ilegal y que estarás encantado de rellenar tus datos en un formulario tal y como lo indica la ley", comenta.

"Si nos escanean el DNI y por lo que sea ese establecimiento sufre un hackeo, perdemos automáticamente el control de nuestra información y nos exponemos a suplantaciones de identidad o fraudes", alerta.